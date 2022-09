Meirelles declara voto para Rodrigo Garcia: ‘Conhece o Estado’

O ex-Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, declarou voto ao candidato à reeleição, governador Rodrigo Garcia (PSDB), nas eleições no estado em São Paulo. “Esse governo realizou muito. Neste ano tem um programa em execução de 8 mil obras. A minha experiência de trabalho com o Rodrigo Garcia foi muito boa, foi uma experiência extremamente boa”, disse.

O elogio de Meirelles ocorreu durante entrevista concedida ao Roda Viva na noite desta segunda-feira (26), na TV Cultura. “(O Rodrigo) É sério, trabalhador, objetivo, sabe e conhece a máquina do Estado etc. Aqui, eu vou ser coerente com o tipo de opção e com as razões que eu segui para apoiar o Lula no âmbito federal. Trabalhei com ele, vi o que ele fez. Aqui em São Paulo, trabalhei com o Rodrigo, vi o que ele fez e vou apoiar o Rodrigo na eleição”.

Pesquisas

Rodrigo Garcia (PSDB) venceria Fernando Haddad (PT) no segundo turno das eleições, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (26) . Pela primeira vez o governador de São Paulo aparece à frente do ex-prefeito petista: 45% a 36%. Já no cenário para o primeiro turno, Rodrigo cresceu 5 pontos, chegando a 20%. Tarcísio de Freitas (Republicanos) manteve 21%. Ambos estão empatados tecnicamente em segundo lugar.

A pesquisa Quaest captou a evolução nos números de Rodrigo nos últimos dias que antecedem o primeiro turno das eleições. O tucano foi o único candidato que cresceu. Haddad repetiu os 33% na pesquisa divulgada no início de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais e para menos. Com 95% de confiança, a pesquisa ouviu 2.000 eleitores de 22 a 25 de setembro e está registrada sob o número SP-03475/2022.

Os outros candidatos tiveram 1% ou não pontuaram. Brancos e nulos registaram 12%. Eleitores indecisos ou não souberam responder, 11%.

Segundo turno

No cenário de segundo turno, Rodrigo aparece nove pontos à frente de Haddad: 45% a 36%. Duas semanas atrás, quando foi divulgado o último levantamento, Haddad estava cinco pontos à frente: 40% a 35%.

Se o segundo turno for entre Haddad e Tarcísio, o petista venceria hoje por 42% a 39%. A pesquisa também avaliou um cenário entre Rodrigo e Tarcísio. O atual governador de São Paulo demonstra força na reta final de campanha e venceria o bolsonarista por 40% a 31%.

Fonte: IG Nacional