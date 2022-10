Ministro defende “crescimento sustentável” de previdência privada

Representada pelo prefeito Ricardo Nunes, a cidade de São Paulo reafirmou o compromisso com as questões ambientais e com a substituição de ônibus movidos a diesel por elétricos. O anúncio foi feito durante o C40 World Mayors Summit, conferência trienal de ação climática que acontece até sexta-feira (21), em Buenos Aires, na Argentina. “São Paulo faz parte do C40 e participar das atividades são fundamentais. A gente sempre aprende, mas também, temos compartilhado as experiências positivas”, disse o prefeito.

Na capital argentina, Nunes destacou que atualmente a capital conta com uma frota de mais de 13 mil ônibus e que parte desses veículos serão substituídos por outros movidos a tecnologias sustentáveis. “Em São Paulo nós temos mais de 13 mil ônibus e uma das questões que estamos compartilhando com todo o mundo é que vamos substituir a nossa frota por veículos elétricos. Vamos substituir até 2024 pelo menos 20% da frota”, garantiu o prefeito. “Um ônibus a diesel custa R$ 700 mil e o elétrico R$ 2,5 milhões, mas a gente ganha na questão ambiental e no custeio mensal. Um ônibus elétrico custa 5 mil por mês e um a diesel 25 mil”, completou.

A medida inovadora permite que São Paulo avance na melhoria da qualidade do ar e se alinha às políticas públicas mais modernas existentes no planeta em relação à mobilidade urbana. A utilização de tecnologias sustentáveis irá modernizar a frota da cidade, tornando as viagens mais silenciosas, confortáveis e impactando diretamente a saúde de toda a população da região metropolitana, ao reduzir a emissão de gases poluentes.

Outro ponto que segue sendo prioridade em São Paulo é o aumento de áreas com cobertura vegetal. “A gente tem na cidade 48% de cobertura vegetal, principalmente na região Sul da cidade. A gente tem uma Mata Atlântica, que tem um potencial muito grande com relação as questões ambientais e para fazer a preservação nós precisamos de recursos” explicou o prefeito. “Nós precisamos fazer a fiscalização para evitar o desmatamento e a construção de loteamentos ilegais. Isso custa. Por isso, ampliamos a Guarda Civil Metropolitana (GCM) oferecendo tecnologia para fiscalizar”, completou.

Jardins de Chuva

Desde 2017, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Subprefeituras, já implantou mais de 200 Jardins de Chuva na cidade. Além das funções em infraestrutura verde, essas modalidades ampliam as possibilidades de bem-estar, lazer, permeabilidade e biodiversidade urbana, enquanto auxiliam no escoamento da água da chuva. “São com pequenos detalhes que as vezes passam desapercebido que a gente vai entendendo a importância disso nas questões ambientais”, disse o prefeito Ricardo Nunes.

Os jardins filtram a água para uma rede de drenagem subterrânea e evitam o acúmulo na superfície.

Sobre o C40

O evento reúne prefeitos, líderes empresariais, influenciadores globais, filantropos, ativistas, cientistas e residentes em um momento importante antes da COP27, para demonstrar o que uma forte coalizão global unida em ação climática radical pode alcançar.

Durante a cúpula, os prefeitos mostram o progresso que as cidades globais fizeram no enfrentamento da crise climática durante a pandemia do Covid-19, destacando como estão acelerando o cumprimento de seus compromissos climáticos e ajudando a criar um mundo mais sustentável e equitativo, onde todos, em todos os lugares, possam florescer.

