Mostra de Teatro de Heliópolis apresenta espetáculos gratuitos

De hoje (29) até o dia 6 novembro, o Centro Educacional Unificado (CEU) Heliópolis e ruas da comunidade recebem a 4ª Mostra de Teatro de Heliópolis. As atividades, que são gratuitas, também são realizadas na Casa de Teatro Mariajosé de Carvalho (no Ipiranga).

O evento apresenta artistas e grupos periféricos, atuantes em comunidades populares ou periferias do estado de São Paulo. A programação é formada por 14 sessões teatrais (adultos, infantis e teatro de rua) e duas oficinas de formação. O transporte até o local está incluído no evento.

A mostra é idealizada e organizada pela Companhia de Teatro Heliópolis e pela MUK Produções e tem como objetivo fortalecer, estimular e difundir a criação artística de grupos e artistas atuantes em comunidade populares. Além disso, visa oferecer oportunidades e visibilidade para a cena teatral periférica.

A programação inclui apresentações de grupos e coletivos na sede da Companhia de Teatro Heliópolis, a Casa de Teatro Mariajosé de Carvalho. Neste sábado, apresentam-se as Filhas da Dita, com Canto das Ditas; amanhã (30), será a vez de TUOV – Teatro Popular União e Olho Vivo, com Bom Retiro Meu Amor. Na quinta (3), a Éssa Compania de Teatro encena o Ensaio Para Dois Perdidos; no dia seguinte, o Núcleo Abre Caminhos mostra Kuami, Caminhos Para Identidade. No dia 5, é a vez de Tô em Outra Cia de Teatro, com Guerra de Papel – Uma Tragédia Urbana; e no dia 6, A Próxima Companhia apresenta Guerra. Todas as sessões serão seguidas por rodas de conversa com a plateia.

No CEU Heliópolis haverá espetáculos infantis e circenses, como o Grupo Manjarra / Mundu Rodá (29) e Impacto Agasias (31), que também tomam conta de várias ruas do bairro com: Painé Santamaria (29); Terrô e Disgraça (1º); Ciclistas Bonequeiros e Cia. Madeirite Rosa (2); Palhaça Curtiça (4); Cia Pé no Asfalto (5); e Grupo Teatral ApanelA (6).

Mais informações sobre a programação e oficinas podem ser encontradas na internet. O transporte gratuito para todas as sessões estará disponível na Estação Sacomã do Metrô, na saída da rua Bom Pastor. Os horários podem ser consultados nas redes sociais do evento.