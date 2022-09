MT: polícia conclui que petista recebeu 70 golpes de faca e machado

Divulgação/Polícia Civil Briga entre bolsonarista e petista terminou em morte

A Polícia Científica do Mato Grosso concluiu, nesta terça-feira (27), que Benedito Cardoso dos Santos, petista assassinado por bolsonarista , recebeu um total de 70 golpes entre facadas e machadadas.

O crime foi cometido por Rafael Silva de Oliveira, de 22 anos, durante uma discussão por divergência política em um sítio em Agrovila, zona rural de Confresa, no feriado de 7 de Setembro.

O exame de necropsia detalha ainda que Benedito, de 44 anos, foi golpeado majoritariamente na cabeça e no pescoço. também foram encontradas lesões na palma da mão e no antebraço da vítima.

O laudo pericial conclui também que a morte ocorreu por conta de choque hipovolêmico causado pelos ferimentos em quase todo corpo do petista.

A polícia ouviu nove testemunhas do crime, além do suspeito, que foi preso no dia seguinte ao crime, quando buscou atendimento médico em um hospital da cidade. Rafael confessou o crime e atribuiu a motivação à divergência política.

Em inquérito concluído no dia 16 de setembro, o bolsonarista foi denunciado pelo MPF (Ministério Público Federal) por homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de meio cruel, já que, depois das facadas, ele ainda tentou decaptar Benedito Cardoso usando um machado.

Rafael estava na chácara para extrair lenha e levar para a cerâmica onde recém começara a trabalhar. Já a vítima morava na propriedade, onde trabalhava na limpeza e manutenção do local. Benedito era de Goiás e tinha se mudado para Mato Grosso para trabalhar. O corpo dele foi sepultado no Pará.

À polícia, Rafael relatou que ele e o colega estavam numa discussão longa por causa de política e que, em determinado momento, se agrediram fisicamente. Ele disse que Benedito deu um soco no queixo dele e que, em seguida, ele pegou uma faca e começou a acertá-lo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional