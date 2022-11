Nova onda de frio prorroga prazo de duração de ação da Prefeitura

A Prefeitura de São Paulo prorrogou até 10 de novembro a Operação Baixas Temperaturas. A ação será mantida devido à previsão feita pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da entrada de uma forte massa de ar de origem polar e que deverá se manter durante a primeira quinzena deste mês de novembro. De acordo com o boletim do CGE, até a próxima sexta-feira (4), a média mínima de temperatura esperada é inferior a 12º C.

Atenta à possibilidade do frio na cidade, a Prefeitura de São Paulo estendeu mais uma vez, a vigência da Operação Baixas Temperaturas (OBT), que seria encerrada em 30 de setembro, foi prorrogada até 31 de outubro e, agora, teve seu fim adiado para o dia 10 de novembro, conforme portaria publicada na edição de terça-feira (1º) do Diário Oficial do Município. A decisão do Executivo de prorrogar por mais um mês a OBT, visa manter a rede ampliada de acolhimento, o atendimento em tendas, sempre que a temperatura atingir 10 °C ou menos, e a busca ativa de pessoas em situação de rua durante as noites e madrugadas, fornecendo itens de alimentação, vacina e cobertores para aqueles que não aceitam acolhimento. A oferta de transporte ida e volta será feita através dos carros e vans do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) e da Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS).

Até o fim desta nova prorrogação, as vagas criadas pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) por meio dos serviços emergenciais nos Núcleos de Convivência e nas vagas aditadas em equipamentos de acolhimento regulares e hotéis funcionarão normalmente. Além disso, a partir desta terça-feira, o Hotel Ragueb, em São Mateus, na zona leste da cidade, disponibilizará mais 260 vagas de acolhimento.

A OBT foi iniciada no dia 30 de abril. O objetivo da operação é zelar pela segurança da população em situação de rua, promovendo o acolhimento de crianças, adolescentes, adultos, idosos e famílias nos dias mais frios. No dia 9 de julho, a OBT chegou à marca de 1 milhão de acolhimentos a pessoas em situação de rua somente em 2022.

Desde o início da OBT até o dia 31 de outubro, já foram registrados 2.967.173 acolhimentos nos serviços da rede socioassistencial – lembrando que uma pessoa pode ser acolhida mais de uma vez. Neste mesmo período, foram distribuídos mais de 176 mil cobertores às pessoas que vivem em situação de rua, além das mais de 298 mil abordagens do SEAS (Serviço Especializado de Abordagem Social), que resultaram em mais de 160 mil encaminhamentos.

Balanço No período entre os dias 17 de maio e 31 de outubro foram prestados mais de 279 mil atendimentos nas dez tendas espalhadas pela cidade e foram entregues mais de 298 mil alimentos, entre sopas, bebidas quentes e água, além de 3.217 vacinas foram aplicadas (Covid-19 e Influenza).

Vagas A rede socioassistencial conta com mais de 20 mil vagas. Para a nova prorrogação da Operação Baixas Temperaturas 2022, 1.638 vagas criadas pela Prefeitura permanecem em funcionamento, distribuídas em equipamentos como Centros de Acolhida e Núcleos de Convivência.

A SMADS tem buscado continuamente parcerias que possam resultar em rápido aumento da capacidade de atendimento na rede. Recentemente, por meio de Termo de Cessão de Uso, o Governo do Estado de São Paulo disponibilizou seis prédios da antiga Fundação Casa para a criação de mais 600 novas vagas para a população em situação de rua. As duas primeiras unidades, cada uma com capacidade para 100 vagas destinadas a famílias, foram entregues nos meses de agosto e setembro, no Itaim Paulista, zona leste, com as devidas readequações realizadas.

Doações Os munícipes ou empresas que queriam realizar doações de bens e serviços para a OBT, deverão entrar em contato por meio do e-mail [email protected], mencionando os detalhes da doação (quantidade de bens ou serviços que serão doados e demais informações).

Endereço das tendas

Centro

Sé – Praça da Sé

Santa Cecília – Praça Marechal Deodoro

Zona Leste

Itaquera – Av. Musgo de Flôr com Av. Imperador (embaixo do viaduto da Jacu Pêssego)

Guaianases – Praça Presidente Getúlio Vargas, s/n.

Mooca – Praça Cid Jose da Silva Campanella

Zona Sul

Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54

Capela do Socorro – Rua Rubens Souto de Araújo, 948 – Cidade Dutra

Zona Oeste

Lapa – Praça Miguel Dell´Erba

Zona Norte

Santana – Praça Heróis da FEB (Força Expedicionária Brasileira)

Vila Maria – Praça Novo Mundo, Parque Novo Mundo

Fonte: IG Nacional