Ônibus tomba na Avenida Brasil e deixa 29 pessoas feridas

Cléber Mendes/Agência O Dia Um ônibus da linha 397 (Campo Grande x Candelária) tombou na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (16).

Um ônibus da linha 397 (Campo Grande x Candelária) tombou na manhã deste domingo (16), no Rio de Janeiro, deixando 29 pessoas feridas. O acidente ocorreu na Avenida Brasil, na altura de São Cristóvão, no sentido Centro.

Segundo testemunhas, o motorista dirigia a cerca de 40 km/h quando o eixo do veículo quebrou. O condutor ainda tentou pisar no freio, mas o ônibus perdeu controle e tombou em frente ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into).

A autônoma Carla Verônica, de 41 anos, presenciou o acidente. Ela contou que a irmã dela estava no ônibus e precisou ser socorrida. Ela vinha atrás, em outro veículo. Segundo Carla, ela mora com a irmã em Guadalupe, na Zona Norte, e elas sempre pegam a linha 397 na altura da Avenida Brasil.

“Essa linha sempre da problema, sempre está sucateada. O ônibus que a minha irmã vinha não tinha uma aparência boa. É normal, essa linha sempre quebra e é sempre ruim”, contou.

O quartel da Tijuca do Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h40 para o local. Segundo a corporação, a maioria das vítimas teve ferimentos leves e moderados. Apenas uma pessoa, que ficou presa entre as ferragens do veículo, ficou ferida gravemente. Segundo testemunhas que estavam no local, ela precisou ter um braço amputado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para o acidente.

A Rio Ônibus foi questionada sobre a condição do veículo, mas em nota afirmou estar focada no atendimento aos envolvidos no acidente e aguardando a finalização da perícia. A Secretaria Municipal de Transporte também foi procurada sobre assunto e informou que realiza fiscalizações de forma rotineira para verificar o estado de conservação dos ônibus.

"Em caso de irregularidades, os consórcios responsáveis são autuados e os veículos, dependendo do estado de conservação, podem ser lacrados", finalizou.





De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as vítimas foram encaminhadas para três hospitais de emergência no município. No Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, há seis homens e cinco mulheres, sendo dois pacientes em estado grave e nove estáveis.

No Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, seis homens e quatro mulheres deram entrada e todos estão estáveis. Já no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, entre os sete homens e duas mulheres que deram entrada, apenas uma paciente está grave, passando por cirurgia neste momento. Os demais estão estáveis.

A pista ficou interditada por cerca de seis horas, para que equipes de resgate e da prefeitura realizassem o destombamento do ônibus e atuassem no socorro às vítimas, sendo liberada por volta de 12h40.

Durante a interdição, os veículos foram desviados pelas ruas Almirante Mariath, Monsenhor Manuel Gomes e Vinte e Cinco de Março. Como rotas alternativas, a Linha Vermelha e a pista do Gasômetro foram as opções. Além do Samu e dos Bombeiros, equipes da CET-Rio e da Guarda Municipal atuaram no local, além da Polícia Civil, que periciou o ônibus.

Passageiros criticam o serviço da linha 397 na internet

Em uma página do Facebook, usuários da linha 397 comentaram sobre o acidente e fizeram críticas sobre as condições dos veículos que operam no itinerário.

“Esse ônibus tá um lixo! Essa empresa ‘tá’ brincando com a vida das pessoas”, comentou um dos usuários. Uma internauta citou outras linhas: “Do jeito que sempre andam os ônibus da linha 393, 369 e 397, eu me surpreendo por não acontecer mais casos como esse. Ônibus todos velhos, caindo aos pedaços e só andam lotados!”.

Usuários também criticaram diretamente a empresa. “Essa linha, ou melhor dizendo, essa empresa tem que acabar de vez. Além do mal atendimento com os passageiros, sempre tem acidentes e os ônibus tem problemas mecânicos”.

