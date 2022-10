Pesquisa sugere criação de presídio para idosos no Rio

Nesta quarta-feira (2), Dia de Finados, o trânsito nas imediações dos cemitérios da cidade de São Paulo, será monitorado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) das 6h às 18h. Serão montados bloqueios, alterações de sentido de circulação, feitas orientações de trânsito, travessia de pedestres e mudanças voltadas a melhorar as condições de segurança viária, respeitando as características do entorno de cada cemitério, nas diversas regiões da cidade.

Nas proximidades dos cemitérios a CET colocará cavaletes e cones, faixas de pano com informações de orientação do trânsito, além de canalizações de vagas próximas aos portões de entradas para proporcionar fluidez ao tráfego de veículos e segurança na travessia e circulação dos pedestres.

Alterações no Sistema Viário

Região Central

Cemitérios da Consolação

A Engenharia de Campo da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de interferências, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Zona Norte

Cemitério Vila Nova Cachoeirinha

A Engenharia de Tráfego da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de interferências, bem como, ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

• Agentes de trânsito estarão nos seguintes cruzamentos: Avenida João Marcelino Branco X Avenida Imirim, Rua João Marcelino X Avenida Deputado Emilio Carlos e acesso e saída do cemitério Vila Nova Cachoeirinha; • • Será implantado sentido único e circulação na Avenida João Marcelino Branco em toda sua extensão no sentido da Avenida Deputado Emilio Carlos para a Avenida Imirim; • • Como alternativa, os motoristas poderão utilizar-se da Avenida Imirim, sentido bairro, Largo do Japonês, Avenida Deputado Emilio Carlos, Avenida João Marcelino Branco.

Cemitério Santana (Chora Menino)

A Engenharia de Tráfego da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de interferências, bem como, ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Agentes de trânsito estarão posicionados nos cruzamentos da Avenida Imirim, junto ao portão principal, com a Rua Nova dos Portugueses, junto ao estacionamento.

Cemitérios do Tremembé, Horto Florestal, Parque da Cantareira e Parque dos Pinheiros

A Engenharia de Tráfego da CET vai ativar rotas operacionais no entorno dos cemitérios para remoção de interferências, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Cemitério da Freguesia do Ó

A Engenharia de Tráfego da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de interferências, bem como, ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres no cruzamento da Avenida Itaberaba X Rua Javoraú, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Zona Leste

Cemitério São Pedro

A Engenharia de Tráfego da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de interferências, bem como, canalização nos acessos do cemitério, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Cemitério Vila Formosa I e II

A Engenharia de Tráfego da CET vai ativar rotas operacionais no entorno dos cemitérios para remoção de interferências, bem como ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Serão montadas canalizações no acesso ao cemitério pela Avenida João XXIII, 2537, e na Avenida 19 de Janeiro x Rua Coronel Amaro Sobrinho, para ordenação do fluxo de usuários e operacionalização na travessia de pedestres.

Cemitério da Quarta Parada

A Engenharia de Tráfego da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de interferências, bem como, canalização nos acessos do cemitério, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Cemitérios da Saudade, da Penha, Lajeado, de Itaquera, do Carmo e Jardim do Pêssego

A Engenharia de Tráfego da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de interferências, bem como, canalização nos acessos do cemitério, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Zona Sul

Cemitério Gethsêmani

A Engenharia de Tráfego da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de interferências, bem como, ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Cemitério Congonhas

A Engenharia de Tráfego da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de interferências, bem como ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Pontos operacionais pela Rua Ministro Álvaro de Souza Lima e Rua Dom Aguirre com Avenida Doutor Melo Silva.

Cemitério Santo Amaro

A Engenharia de Tráfego da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de interferências, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Implantação de sentido único na Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, entre a Rua Carlos Gomes e a Rua José de Anchieta, estacionamento à 45º na Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, no trecho de mão única, bem como serão efetuados reserva de vagas com supercones junto aos pontos de ônibus e nos portões para facilitar o acesso dos usuários, bem como, agentes em ponto fixo pela Rua Carlos Gomes.

Cemitério Jardim São Luiz

A Engenharia de Tráfego da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de interferências, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Operacionalização dos cruzamentos: Rua Antônio de Sena X Rua Luís Antônio Verney e Rua Antônio Ramos Rosa X Rua Antônio de Sena;

Cemitérios Campo Grande e Parque dos Girassóis

A Engenharia de Tráfego da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de interferências, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Cemitério Memorial Parque das Cerejeiras

A Engenharia de Tráfego da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de interferências, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito.

Operação nos cruzamentos da Estrada do M’Boi Mirim com Rua Isabel de Oliveira. Montagem de canalização e reservas de vagas com cavaletes, ao longo das Ruas Isabel de Oliveira e dos Pinheiros.

Cemitérios Israelita Butantã, Israelita Vila Mariana, da Paz, Vila Mariana, Parelheiros, Morumbi

A Engenharia de Tráfego da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de interferências, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Zona Oeste

Cemitério Gethsêmani Morumbi

A Engenharia de Tráfego da CET irá realizar montagem de reservas de vagas e ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de interferências, bem como, ativação de ponto fixo em apoio à travessia de pedestres junto ao portão de entrada do cemitério, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Cemitérios Araçá, Redentor, Santíssimo Sacramento

A Engenharia de Tráfego da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de interferências, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Ativação de pontos operacionais nos seguintes locais:

• Avenida Dr. Arnaldo x Rua Teodoro Sampaio; • Avenida Dr. Arnaldo entre R. Teodoro Sampaio e R. Cardoso de Almeida (extensão das bancas de flores).

Cemitério São Paulo

A Engenharia de Tráfego da CET irá realizar montagem de reservas de vagas e ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de interferências, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito.

Ativação de pontos operacionais nos seguintes locais:

• Rua Henrique Schaumann X Rua Cardeal Arcoverde; • Na Rua Cardeal Arcoverde no acesso de entrada e saída do cemitério.

Cemitério da Paz

A Engenharia de Tráfego da CET vai ativar rota operacional pelo entorno do cemitério para remoção de interferências e operação nas adjacências, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Cemitério Redentor

A Engenharia de Tráfego da CET realizará a operação em conjunto visto estar localizado nas proximidades do cemitério do Araçá.

Cemitério Santíssimo Sacramento

A Engenharia de Tráfego da CET realizará a operação em conjunto visto estar localizado nas proximidades do cemitério do Araçá.

Cemitério da Consolação

A Engenharia de Tráfego da CET vai ativar Ponto Fixo, a fim de auxiliar a travessia de pedestres e rota operacional pelo entorno do cemitério para remoção de interferências, orientação e monitoramento quanto ao estacionamento de veículos na baia da Rua da Consolação;

Cemitério Israelita Butantã

A Engenharia de Tráfego da CET vai ativar rota operacional pelo entorno do cemitério para remoção de interferências e operação nas adjacências;

Cemitério da Lapa

A Engenharia de Tráfego da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de interferências, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito.

Operacionalização do cruzamento da Rua Bérgson x Praça Maria Augusta Tomás.

Cemitérios Dom Bosco, Gethsemani Anhanguera, Jaraguá

A Engenharia de Tráfego da CET vai ativar rotas operacionais no entorno do cemitério para remoção de interferências, a fim de garantir condições segurança e fluidez no trânsito;

Localização:

 Cemitério Vila Nova Cachoeirinha – Av. João Marcelino Branco;

 Cemitério de Santana (“Chora Menino”) – R. Nova dos Portugueses;  Cemitério do Tremembé – R. Maria Amália Lopes Azevedo, 2930;   Cemitério do Horto Florestal – R. Luís Nunes, 111;  Cemitério Pq. Cantareira – R. Roberto Bandin, 5005;  Cemitério Pq. Dos Pinheiros – R. Ushikichi Kamya, 71;  Cemitério da Lapa – Rua Bérgson, 347;  Cemitério da Freguesia do Ó – Av. Itaberaba, 250;  Cemitério Dom Bosco – Estrada do Pinheirinho / Rua Ernesto Diogo de Faria, 860;  Cemitério Gethsemani Anhanguera – Rua Tupiniquins, km 23,4 da Rodovia Anhanguera;  Cemitério Parque Jaraguá – Rua Tupiniquins, km 23,4 da Rodovia Anhanguera;  Cemitérios Vila Formosa I e II – Av. Flor da Vila Formosa;  Cemitério de Itaquera – R. Serra de São Domingos, 1597;  Cemitério da Quarta Parada – R. David Zeiger;  Cemitério São Pedro – Av. Francisco Falconi;  Cemitério da Vila Mariana – Av. Lacerda Franco, 2012;  Cemitério Israelita de Vila Mariana – Av. Lacerda Franco, 2080;  Cemitério de Congonhas – R. Álvaro de Souza Lima, 101;  Cemitério do Campo Grande – Av. Nossa Senhora de Sabará;  Cemitério do Parque dos Girassóis – Av. Sadamu Inoue, 6061;  Cemitério de Parelheiros – R. Amaro Pontes, 237;  Cemitério Santo Amaro – R. Ministro Roberto Cardoso Alves, 186;  Cemitério do Morumbi – R. Deputado Laércio Corte, 468;  Cemitério São Luiz – Rua Antonio de Sena, 82;  Cemitério das Cerejeiras – Av. Parque das Cerejeiras, 300;  Cemitério da Saudade – Av. Pires do Rio, 1500;  Cemitério do Lajeado – Estr. Lajeado Velho,1490;  Cemitério do Carmo -R. Prof. Hasegawa, 776;  Cemitério do Jardim do Pêssego -R. Iososuke Okaue, 911;  Cemitério da Penha -Av. Amador B. da Veiga, 333;  Cemitério da Paz – Rua Luís Migliano, 644;  Cemitério da Gethsemani – Praça da Ressurreição, 01;  Cemitério São Paulo – R. Henrique Schaumann x R. Cardeal Arcoverde;  Cemitério do Araçá – Av. Dr. Arnaldo, 666;  Cemitério Santíssimo Sacramento, Avenida Dr. Arnaldo, 1200;  Cemitério Consolação – R. da Consolação, 1660;  Cemitério Redentor – Av. Dr. Arnaldo, 1105;  Cemitério Israelita Butantã – Av. Heitor Antônio Eiras Garcia n° 5530;  Cemitério Santíssimo Sacramento – Av. Dr. Arnaldo n° 1200.

Recomendações

• Respeite a sinalização; • Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito; • Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para maior segurança; • Não estacione em locais proibidos, em frente a guias rebaixadas, em canteiros centrais, em fila dupla ou onde haja canalizações com cones e cavaletes; • Não embarque ou desembarque em fila dupla ou afastado da calçada;

Rodízio

O Rodízio Municipal de Veículos não vigorará nesta quarta-feira, assim como as demais restrições existentes na cidade:

● Rodízio de veículos pesados (caminhões);

● Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

● Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF);

As faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue 156.

SPTrans

O atendimento nos postos da SPTrans será normal, das 6h às 22h, nos postos de venda em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes. O Posto Central e as lojas Jabaquara e Santana estarão fechados, voltando ao funcionamento normal na quinta-feira (3). Recarga do Bilhete Único Um dos serviços mais procurados nos postos de atendimento é a recarga do bilhete, que pode ser realizada por meio de aplicativos. A lista com os aplicativos credenciados para a venda de crédito do Bilhete Único está disponível no site http://www.sptrans.com.br/compra-de-creditos-e-servicos/. Após a compra dos créditos, recarregue o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores no interior dos coletivos.

Posto de Apoio à Mulher

O Posto de Apoio à Mulher, localizado no mezanino do Terminal Sacomã, não realizará atendimento. As interessadas serão direcionadas à Casa da Mulher Brasileira, por meio de cartazes no local. O posto reabre na quinta-feira, das 8 às 17 horas.

Operação dos ônibus A circulação dos ônibus será equivalente à de um sábado.

Serviço Dia 2 de novembro – Postos de venda e atendimento em terminais e Expresso Tiradentes – funcionamento normal 6h às 22h – Posto Central da SPTrans – fechado – Posto de Apoio à Mulher – fechado – Lojas Jabaquara e Santana – fechadas

Saúde

Algumas unidades na capital paulista estarão com funcionamento alterado, em função do feriado. As campanhas de vacinação contra a Covid-19, poliomielite e multivacinação ocorrem nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, das 7h às 19h.

A imunização contra a Covid-19 está disponível para crianças a partir de 3 anos de idade, adolescentes e adultos. Para primeira dose adicional (DA1) estão elegíveis pessoas acima de 12 anos que tomaram a última dose do esquema vacinal há pelo menos quatro meses. Já a segunda dose adicional (DA2) da vacina está disponível para toda a população acima de 18 anos de idade que recebeu a DA1 há pelo menos quatro meses, enquanto a terceira dose adicional (DA3) está disponível para pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos.

A campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada por tempo indeterminado. A ação tem como objetivo imunizar todas as crianças de um ano até 4 anos e 11 meses. Na campanha de multivacinação, destinada ao público até 15 anos, além do imunizante contra poliomielite são disponibilizados outros como tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, BCG, pentavalente, pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, influenza e HPV.

Veja a seguir como será o funcionamento dos equipamentos administrados pela Secretaria Municipal de Saúde durante o Dia de Finados:

Estarão ABERTOS: – AMAs 12h – das 7h às 19h; – AMAs/UBSs Integradas – das 7h às 19h, inclusive para a vacinação; – Hospitais Municipais (HMs); – Prontos-socorros Municipais (PSMs); – Unidades de Pronto Atendimento (UPAs); – Samu 192.

Os endereços das AMAs/UBSs Integradas podem ser consultados na página Vacina Sampa (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=307599

Mercados e Sacolões

Confira o horário de funcionamento dos mercados e sacolões da capital.

Equipamento 02/11/2022 Central de Abast. Leste 07h00 às 13h00 Central de Abast. Pátio Pari 04h00 às 18h00 Mercado Guaianases 08h00 às 13h00 Mercado Ipiranga 08h00 às 13h00 Mercado Lapa FECHADO Mercado Penha 08h00 às 13h00 Mercado Pinheiros 08h00 às 15h00 Mercado Pirituba 07h00 às 18h00 Mercado São Miguel FECHADO Mercado Sapopemba 08h00 às 13h00 Mercado Teotônio Vilela 08h00 às 14h00 Mercado Tucuruvi 08h00 às 13h00 Mercado Vila Formosa 08h00 às 13h00 Sacolão Avanhadava 07h00 às 15h00 Sacolão Bela Vista 08h00 às 14h00 Sacolão Brigadeiro 08h00 às 14h00 Sacolão Butantã 07h00 às 13h30 Sacolão Cid. Tiradentes 08h00 às 15h00 Sacolão City Jaragua 08h00 às 18h00 Sacolão Cohab Adventista 07h00 às 14h20 Sacolão da Lapa 09h00 às 13h00 Sacolão Estrada do Sabão 07h00 às 14h00 Sacolão Freguesia do Ó 07h00 às 14h00 Sacolão Jaguaré 08h00 às 14h00 Sacolão Jaraguá 08h00 às 16h00 Sacolão João Moura 07h00 às 17h00 Sacolão Rio Pequeno 08h00 às 14h00 Sacolão São Miguel FECHADO

Serviço Funerário: os horários dos 22 cemitérios não são alterados (7h às 18h)

Praças de Atendimento: as 32 subprefeituras ficam fechadas

SELIMP (os horários não são alterados)

Ecoponto De segunda a sábado, das 6h às 22h (dias úteis) Domingos e feriados, das 6h às 18h Pátios de Compostagem

Terça-feira a Domingo, das 14h às 22h (feriados no mesmo horário)

Fab Lab Livre SP, Descomplica e Telecentros Os equipamentos administrados pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia não abrirão no feriado de Finados. O funcionamento retoma normalmente na quinta-feira (3).

Trabalho

Os serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Trabalho da Prefeitura de São Paulo não terão funcionamento. A rede de postos do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, espalhados pela cidade, não abrirão neste feriado de Finados.

Também estarão fechadas as unidades da Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Professor Makiguti, nas zonas Leste e Norte da capital.

Todos os espaços do CFCCT – Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, administrado pela Fundação Paulistana, estarão fechados, incluindo cinema, teatro, biblioteca, telecentro, salas de exposições, laboratório Fab Lab, quadra poliesportiva, pista de skate e área verde. Para conferir a programação do cinema ao longo da semana, oferecida pelo Circuito SPCine, acesse o site.

Os Teias da Ade Sampa, agência ligada a SMDET, também não terão expediente na ocasião. A operação segue o Decreto de número 61.006/2022. Todos os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho serão retomados normalmente na quinta-feira (3).

Assistência Social

Estarão abertos: unidades do SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes); SEAS (Serviço Especializado de Abordagem Social); Centros de Acolhida, CPAS (Coordenação de Pronto Atendimento Social); Núcleos de Convivência para Pop Rua, Repúblicas, Casa Lar, ILPI (Instituições de Longa Permanência para Idosos); Residência Inclusiva e Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa.

Não farão atendimento: SAS (Supervisões de Assistência Social), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social); CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social); Centros POP, NPJ (Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicológico);, CCA (Centro para Criança e Adolescente);, CJ (Centro para Juventude); CEDESP (Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo); NCI (Núcleo de Convivência para Idosos); NAISPD (Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência); Centro Dia; CRECI (Centro de Referência de Idoso); Circo Social; SASF (Serviço de Assistência Social à Família); CCInter (Coordenação de Proteção Social Básica); CDCM (Centro de defesa e de Convivência da Mulher); SPVV (Serviço de Proteção a Vítimas de Violência); MSE (Serviço de Medidas Socieducativas em Meio Aberto); Restaurante Escola e as sedes da Família Acolhedora.

Direitos Humanos

– Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial – fechados – Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua – fechado – Estação Vidas no Centro Júlio Prestes – aberto – Centros de Referência da Mulher, Centros de Cidadania, Postos Avançados no Metrô e no Terminal Sacomã – fechados Casa da Mulher Brasileira: aberto – CRAI: fechado – Polo Cultural do Idoso: fechado – Ouvidoria: fechado – Procon da cidade de São Paulo: fechado

– Centros de Cidadania LGBTI+ e unidades móveis: fechados – Posto avançado Pessoas Desaparecidas: fechado Fazenda

O Centro de Atendimento da Fazenda (CAF) ficará fechado na quarta-feira (02). Na quinta-feira (03) o expediente voltará ao normal, das 10h às 16h, com atendimento mediante agendamento prévio pelo link https://agendamentosf.prefeitura.sp.gov.br/.

Educação

Não haverá aula nas escolares da rede municipal. Os CEUs estarão abertos das 8h às 18h. Para ter acesso aos endereços das unidades, clique aqui (https://ceu.sme.prefeitura.sp.gov.br/).

Verde

Os parques municipais naturais e urbanos estarão abertos normalmente para o público. Os horários de cada unidade estão disponíveis no site da Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) neste link (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/index.php?p=293889).

Os serviços da Divisão da Fauna Silvestre (DFS) no CeMaCAS – Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres serão realizados das 8h às 12h e o plantão telefônico funciona das 8h às 16h. A unidade da DFS no Parque Ibirapuera não possuirá expediente.

Os viveiros municipais e a UMAPAZ (Coordenação de Educação Ambiental / Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz) permanecerão fechados.

O Planetário do Carmo contará com atividades especiais nesta data comemorativa, confira a programação completa por meio deste link.( https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/programacao_mensal/index.php?p=)

Esportes

Todos os Centros Esportivos estarão fechados, com exceção do Centro Esportivo CERET (Rua Canuto Abreu, s/nº – Tatuapé) que funcionará no horário habitual de feriado, das 6h às 20h.

Cultura

Bibliotecas De Bairro – fechadas Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares De Azevedo, Cora Coralina, Pe. José De Anchieta, Raul Bopp, -Viriato Correa E Paulo Setúbal- fechadas Bosques De Leitura – fechados Capela Do Morumbi – aberta das 9h às 17h Biblioteca Mário de Andrade: fechada Edifício Sede, Coleção Circulante e Sala Infantil – fechadas Casa De Cultura Santo Amaro (Paço Cultural Júlio Guerra Casa Amarela) – fechada Casa Da Imagem (antiga Casa nº1) – aberta das 9h às 17h Casa De Cultura Brasilândia – fechada Casa De Cultura Butantã – aberta Casa De Cultura Campo Limpo – fechada Casa De Cultura Da Vila Guilherme (Casarão) – fechada. Casa De Cultura Freguesia Do Ó (Salvador Ligabue) – aberta à noite Casa De Cultura Guaianases- estará fechada. Casa De Cultura Hip Hop Leste (Cidade Tiradentes) (Espaço Cultural Casa Da Fazenda) – fechada Casa De Cultura Hip Hop Sul (Cora Coralina) – fechada Casa De Cultura Itaim Paulista – fechado Casa De Cultura Itaquera (Raul Seixas-Parque Raul Seixas) – fechada Casa De Cultura Júlio Guerra – fechada Casa De Cultura M’ Boi Mirim – fechada Casa De Cultura De Parelheiros – reforma Casa De Cultura Santo Amaro (Manoel Cardoso De Mendonça) –fechada Casa De Cultura São Mateus – fechada Casa De Cultura São Miguel Paulista (Antonio Marcos) – fechada Casa De Cultura São Rafael – fechada Casa De Cultura Tremembé- estará aberta. Casa De Cultura Do Ipiranga (Chico Science) – fechada Casa Do Bandeirante –aberta das 9h às 17h Casa Do Grito – aberta das 9h às 17h Casa Do Modernista – aberta das 9h às 17h Casa Do Sertanista (Casa do Caxingui ) – aberta das 9h às 17h. Casa Do Tatuapé – estará aberta das 9h às 17h. Centro Cultural Da Diversidade (Teatro Décio De Almeida Prado) – estará aberto. Centro Cultural Da Juventude Ruth Cardoso – estará aberto Centro Cultural Da Penha – fechado Centro Cultural De Vila Formosa – fechado Centro Cultural Do Grajaú (Palhaço Carequinha) – fechado Centro De Culturas Negras – fechado Centro Cultural Olido – fechado Centro Cultural Santo Amaro – aberto Centro Cultural Tendal Da Lapa – aberto Centro De Formação Cultural Cidade Tiradentes – fechado Centro Da Memória Do Circo – fechado Centro De Referência Da Dança- CRD – fechado Chácara Lane – aberta das 9h às 17h Escola Municipal De Bailado – fechada Escola Municipal De Iniciação Artística – fechada Escola Municipal De Música – fechada Fundação Teatro Municipal/Praça Das Artes- verificar programação no site:- www.theatromunicipal.org.br Hemeroteca- atendimento mediante agendamento Monumento Á Independência (Cripta Imperial) – fechada (requalificação-2ª etapa fechada a partir de 31/10/22) Pavilhão Das Culturas Brasileiras – fechado ao público (só conta com atividades internas de funcionários) Polo Cultural E Criativo Vila Itororó (Canteiro Aberto) – fechado Ponto De Leitura Piqueri – fechado Ponto De Leitura Jardim Lapena – fechado Sítio Da Ressaca – fechada em reforma Sitio Morrinhos – aberto das 9h às 17h Solar Da Marquesa De Santos – aberto das 9h às 17h Teatro Alfredo Mesquita – aberto Teatro Artur Azevedo – fechado Teatro Cacilda Becker – fechado Teatro Flávio Império – aberto Teatro João Caetano – fechado Teatro Paulo Eiró- fechado Centro Cultural São Paulo Teatro, cinema, áreas expositivas – abertos Bibliotecas, Discoteca Oneyda Alvarenga, acervos, – fechados Áreas de convivência Centra de informações – aberta Administração – fechada

