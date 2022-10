Pessoas físicas doam 65 milhões a Bolsonaro; Lula recebe 1,3 milhão

Reprodução Imagem macro de moeda brasileira

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu R$ 40 milhões em doações de pessoas físicas no segundo turno das eleições na disputa à Presidência da República, que somados aos R$ 25 milhões recebidos no primeiro turno , chegam a casa dos R$ 65 milhões , o que representa uma aumento de mais que o dobro nas doaçãos feitas por pessoas físicas.

Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também mostram que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu cerca de R$ 1,3 milhão em doações de pessoas físicas , cifra bem abaixo comparada ao seus adversário. Foram doados cerca R$ 978 mil no primeiro turno e R$ 405 mil após a conclusão da primeira etapa .

Jair Bolsonaro (PL) foi agraciado com R$ 3 milhões pelo advogado Fabiano Zettel , além de receber R$ 1,8 milhão de seu ex-secretário e dono da Localiza, Salim Mattar e outros R$ 1,2 milhão do agropecuarista Hugo de Carvalho Ribeiro , cunhado do ex-ministro Blairo Maggi. Pedro Grendene e Alexandre Grendene , da empresa de calçados Grendene , doaram no total R$ 2 milhões e os empresários Cornélio Sanders e Oscar Cervi do agronegócio doaram também um total de R$ 2 milhões.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi beneficiado por Altair de Jesus Vilar Guimarães , empresário e político de Ipatinga-MG com R$ 600 mil e Hélio Martins Tristão com R$ 114 mil .

Financiamentos coletivos de ambos os candidatos

Bolsonaro recebeu R$ 257,5 mil em financiamentos coletivos, cifra que equivale a 0,3% do total arrecadado por doações na campanha. Já Lula arrecadou R$ 1,6 milhão em financiamentos coletivos, cerca de 1,3% do total das doações.

A campanha de Bolsonaro também conta com cerca de R$ 85 milhões de verbas do Fundo e Coligações Partidárias do Partido Liberal (PL), enquanto que a campanha de Lula recebe dos partidos coligados e do Partido dos Trabalhadores (PT) cerca de R$ 126 milhões.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional