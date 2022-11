Polícia do Rio deflagra operação contra banco digital

Reprodução: redes sociais – 02/11/2022 Manifestantes fazendo saudação nazista em SC

Na manhã desta quarta-feira (3), o embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms , repudiou o gesto associdado ao nazismo realizado por manifestantes bolsonaristas catarinenses.

Em vídeo que viralizou na internet, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) fazem um gesto semelhante à saudação nazista “sieg heil”, cantando o hino brasileiro com a mão estendida.

O caso aconteceu na Rodovia SC-163, em São Miguel do Oeste, em um dos bloqueios feitos após Bolsonaro perder a disputa pela presidência nas urnas contra o petista Luiz Inácio Lula da Silva .

O uso de símbolos nazistas e fascistas por “manifestantes” claramente de extrema direita é profundamente chocante. Apologia ao nazismo é crime! — Embaixador Heiko Thoms (@AmbBrasilia) November 3, 2022

“O uso de símbolos nazistas e fascistas por “manifestantes” claramente de extrema direita é profundamente chocante. Apologia ao nazismo é crime!”, disse Heiko. “Não se trata de liberdade de expressão, mas de um ataque à democracia e ao Estado de Direito no Brasil. Esse gesto desrespeita a memória das vítimas do nazismo e os horrores causados por ele”, continuou o representante alemão.

O vídeo estava sob análise do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), que tentava identificar as pessoas que fizeram o gesto.

Ao Uol, o órgão disse que não vê apologia no ato.

“Não havendo evidências de prática de crime, muito embora a atitude ser absolutamente incompatível com o respeito exigido durante a execução do hino nacional”, disse.

“Sieg heil”

O gesto, traduzido como “viva a vitória”, era usado nas manifestações nazistas na década de 1930 como uma espécie de reverência — e foi imitado pelo movimento integralista no Brasil. A lei brasileira considera crime a apologia ao nazismo, de acordo com o Artigo 20 da Lei do Racismo.

Fonte: IG Nacional