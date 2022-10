Polícia Federal deflagra a Operação Fair Play

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), irá monitorar o trânsito para realização da 4ª Corrida e Caminhada do Trigo, nos arredores do Parque Ibirapuera, na Zona Sul da capital, e da Sephora Beauty Run, no próximo domingo (16), com largada na Marginal Pinheiros, na zona oeste. A SPTrans irá alterar os itinerários de 27 linhas que circulam pela região da Paraíso. Veja a programação deste final de semana

4ª Corrida e Caminhada do Trigo Com provas de 5 km e 10 km, a quarta edição da Corrida e Caminhada do Trigo acontece neste domingo (16), nos arredores do Parque Ibirapuera, na Zona Sul da capital. A Companhia de Engenharia de Tráfego irá monitorar o trânsito nas imediações do Parque do Ibirapuera, no domingo (16/10), das 3h às 10h, para a realização do evento. A prova está prevista para começar às 7h e terminar às 10h. Interdições Bloqueio parcial: a partir das 3h com previsão de término às 10h – Montagem de Faixa Compartilhada e seu acionamento: Av. Pedro Álvares Cabral (sentido Pinheiros), entre transposição do MAC e o Viaduto General Euclides Figueiredo (ocupação de 1¹/² Faixa de rolamento).

Bloqueios totais: a partir das 4h com previsão de término às 10h: – Rua Abílio Soares entre Av. Pedro Álvares Cabral e Rua Mal. Maurício Cardoso; – Av. Pedro Álvares Cabral (sentido Pinheiros) entre o Viaduto General Euclides Figueiredo e a Praça Armando de Sales Oliveira.

Bloqueios totais: a partir das 6h com previsão de término às 10h: – Vd. Marcondes Salgado; – Praça Armando de Sales Oliveira e aproximações; – Av. Rubem Berta (ambos os sentidos); – Av. Moreira Guimarães (ambos os sentidos, até Av. Jurema); – Av. Vinte e Três de Maio, entre Av. Rubem Berta e transposição junto ao MAC; – Rua Manuel da Nóbrega (ambos os sentidos) entre a Praça Dia do Senhor e Praça Armando de Sales Oliveira. Alternativas – Av 23 de Maio, sentido Aeroporto: Av. 23 de Maio (Sentido Aeroporto), à direita para a Av. Ibirapuera, à esquerda para a Rua Leopoldo de Bulhões, à esquerda para a Rua Ipê, à direita para a Av. Prof. Ascendino Reis (Sent. Aeroporto), à esquerda para a Rua Haberbeck Brandão, retornando à direita na Av. Rubem Berta (local – Sent. Aeroporto), Av. Moreira Guimarães (local – Sent. Aeroporto) e à esquerda acessando a Av. Moreira Guimarães (Expressa – Sent. Aeroporto) junto à Av. Jurema.

– Av. Brasil, sentido Vila Mariana, a partir das 6h: Av. Brasil, à esquerda na Av. Brig. Luís Antônio, à direita pela R. Jundiaí, à esquerda pela Rua Manuel da Nobrega, à direita pela Rua Otávio Nébias, à direita pela Rua Dr. Rafael de Barros, à esquerda pela Rua Tutóia, Vd. Tutóia, Rua Dr. Amâncio de Carvalho, à direita para a Rua Caravelas, à direita para a Rua Joinville, à direita para a Rua Dr. Luís Falgetano Sobrinho, seguindo em frente pela Rua Estela. – Av. Brasil, sentido Aeroporto, até às 6h: Praça Armando de Sales Oliveira, à direita para a Rua Manuel da Nóbrega, à esquerda pela Av. República do Líbano, seguindo em frente na Av. Indianópolis, à direita na Av. Rubem Berta (local), acessando a Av. Moreira Guimarães (Sent. Aeroporto) junto à Av. Jurema.

– Av. Moreira Guimarães, sentido Centro: Av. Moreira Guimarães (sentido Centro), à direita no acesso para a Av. Moreira Guimarães – local (altura da Av. Jurema), seguindo em frente pela Av. Rubem Berta (local), seguindo em frente pela Av. Prof. Ascendino Reis (sentido centro), seguindo em frente pela Av. Pedro Álvares Cabral (sentido Pinheiros), à direita acessando a Av. 23 de Maio junto à Rua Astolfo Araújo.

– Av. Pedro Álvares Cabral, sentido Av. Brasil: Av. Pedro Álvares Cabral (sentido Pinheiros), à direita no acesso para a Av. 23 de Maio – local (antes do Viaduto Gen. Euclides Figueiredo), seguindo em frente pela Av. 23 de Maio (sentido Centro), seguindo à direita na Rua Dr. Luiz Falgetano Sobrinho, à esquerda na R. Dr. Amâncio de Carvalho (sentido Pinheiros), seguindo em frente pelo Viaduto e Rua Tutóia (sentido Pinheiros), à esquerda, acessando a Av. Brig. Luís Antônio (sentido Bairro) até a direita na Av. Brasil.

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar a interdição e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via. Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue 156. Recomendações – Respeite a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito; – Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito; – Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para maior segurança.

Itinerários de ônibus A SPTrans informa que devido ao evento “4ª Corrida e Caminhada Trigo é Saúde”, 27 linhas que circulam pela região da Paraíso terão seus itinerários alterados no domingo (16), das 3h às 10h. Acompanhe os itinerários alterados:

175T-10 Metrô Santana – Metrô Jabaquara Ida: Normal até a Av. 23 de Maio, acesso, Av. Ibirapuera, Rua Leopoldo de Bulhões, Rua Ipê, Av. Profº Ascendino Reis, prosseguindo normal. Volta: Sem alteração. 5362-10 Pq. Res. Cocaia – Pça. da Sé 5370-10 Term. Varginha – Lgo. São Francisco Ida: Sem alteração. Volta: Normal até a Av. 23 de Maio, acesso para a Av. Pedro Álvares Cabral, acesso e Av. Ibirapuera, prosseguindo normal. 5630-10 Term. Grajaú – Metrô Brás N601-11 Term. Grajaú – Term. Pq. D. Pedro II Ida: Sem alteração. Volta: Normal até a Av. 23 de Maio, acesso para Av. Pedro Álvares Cabral, acesso e Av. Ibirapuera, Rua Leopoldo de Bulhões, Rua Ipê, Av. Prof. Ascendino Reis, prosseguindo normal. 509J-10 Jd. Selma – Pq. Ibirapuera Ida: Normal até a Al. Jauaperi, Av. República do Líbano, Rua João Lourenço, Av. Santo Amaro, Av. Brig. Luís Antônio, Av. Mal. Estenio de Albuquerque Lima, Rua Abílio Soares, Rua Tutóia, Rua Pirapora, Rua Joinville, acesso, Av. Vinte e Três de Maio, acesso, Av. Pedro Álvares Cabral, R. Mal. Mauricio Cardoso. Volta – Rua Mal. Mauricio Cardoso, R. Abílio Soares, R. Tutóia, Rua Pirapora, Rua Joinville, acesso, Av. Vinte e Três de Maio, acesso, Av. Pedro Álvares Cabral, acesso, Av. Ibirapuera, Av. Juriti, Al. dos Arapanés, Av Lavandisca, prosseguindo normal. 509M-10 Jd. Miriam – Term. Princ. Isabel Ida: Sem alteração. Volta: Normal até a Av. 23 de Maio, Acesso para Av. Pedro Álvares Cabral, Acesso e Av. Ibirapuera, prosseguindo normal. 5164-10 Vl. St. Catarina – Pq. Ibirapuera 6338-10 Jd. Miriam – Pq. Ibirapuera Sentido Único: Normal até a Av. Prof. Ascendino Reis, Av. Pedro Álvares Cabral, Rua Mal. Mauricio Cardoso, Rua Abílio Soares, Rua Tutóia, Rua Dr. Amâncio de Carvalho, Av. Conselheiro Rodrigues Alves, Rua Tangará, Rua Gandavo, Rua Botucatu, Rua Borges Lagoa, prosseguindo normal. 5164-21 Cid. Leonor – Pq. Ibirapuera Sentido Único: Normal até a Av. Prof. Ascendino Reis, Av. Pedro Álvares Cabral, Rua Mal. Mauricio Cardoso, Rua Abílio Soares, Av. Mal Estênio Albuquerque Lima, Av. Brig. Luís Antônio até a Rua Jundiaí, Rua Manoel da Nóbrega, Av. Mal. Estênio Albuquerque Lima, Rua Abílio Soares, Rua Tutóia, Rua Dr. Amâncio de Carvalho, Av. Conselheiro Rodrigues Alves, Rua Tangará, Rua Gandavo, Rua Botucatu, Rua Borges Lagoa, prosseguindo normal. 5175-10 Baln. São Francisco – Pça. da Sé 5178-10 Jd. Miriam – Pça. João Mendes Ida: Normal até a Av. Prof. Ascendino Reis, Av. Pedro Álvares Cabral, Viad. Gal. Euclides Figueiredo, Av. Pedro Álvares Cabral, Rua Mal. Maurício Cardoso, Rua Abílio Soares, Av. Mal. Estênio Albuquerque Lima, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal. Volta: Normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Rua Jundiaí, Rua Manoel da Nóbrega, Av. Mal. Estênio Albuquerque Lima, Rua Abílio Soares, Rua Tutóia, Viad. Tutoia, Rua Dr. Amâncio de Carvalho, Av. Conselheiro Rodrigues Alves, Av. Ibirapuera, Complexo Viário João Jorge Saad, Av. Ibirapuera, Rua Borges Lagoa, Av. Profº Ascendino Reis, prosseguindo normal. 5614-21 Eldorado – Pq. Ibirapuera 5652-22 Jd. IV Centenário – Pq. Ibirapuera Sentido Único: Normal até a Rua Mal. Mauricio Cardoso, Rua Abílio Soares, Rua Tutóia, Rua Pirapora, Rua Joinville, acesso, Av. Vinte e Três de Maio, Acesso para a Av. Ibirapuera, Rua Leopoldo Bulhões, Rua Ipê, Av. Prof. Ascendino Reis, prosseguindo normal. 5154-10 Term. Sto. Amaro – Term. Princ. Isabel Ida: Normal até a Av. Pedro Álvares Cabral, Rua Mal. Mauricio Cardoso, Rua Abílio Soares, Av. Mal. Estênio Albuquerque Lima, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal. Volta: Normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Rua Jundiaí, Rua Manoel da Nóbrega, Av. Mal. Estênio Albuquerque Lima, Rua Abílio Soares, Rua Tutóia, Rua Dr. Amâncio de Carvalho, Av. Cons. Rodrigues Alves, Av. Ibirapuera, Complexo Viário João Jorge Saad, Acesso, Av. Ibirapuera, prosseguindo normal. 5300-10 Term. Sto. Amaro – Term. Pq. Dom Pedro II N702-11 Term. Sto. Amaro – Term. Pq. D. Pedro II Ida: Sem alteração. Volta: Normal até a Av. 23 de Maio, acesso para Av. Pedro Álvares Cabral, acesso e Av. Ibirapuera, prosseguindo normal. 5318-10 Chác. Santana – Pça. da Sé 6455-10 Term. Capelinha – Lgo. São Francisco Ida: Sem alteração. Volta: Normal até a Av. 23 de Maio, acesso para Av. Pedro Álvares Cabral, acesso e Av. Ibirapuera, prosseguindo normal. 5391-10 Jd. Ângela – Lgo. São Francisco Ida: Sem alteração. Volta: Normal até a Av. 23 de Maio, acesso para Av. Pedro Álvares Cabral, acesso e Av. Ibirapuera, prosseguindo normal. 709A-10 E.T. Água Espraiada – Metrô Ana Rosa Ida: Normal até a Av. Brig. Luis Antonio, R. Jundiaí, R. Manoel da Nóbrega, R. Mal. Estênio de Albuquerque Lima, Rua Abílio Soares, R. Tutóia, Viad. Tutóia, R. Dr. Amâncio de Carvalho, Av. Cons. Rodrigues Alves, Rua Tangará, R. França Pinto, Rua Rio Grande, Av. Cons. Rodrigues Alves, prosseguindo normal. Volta: Normal até a Rua Sena Madureira, Lgo. Senador Raul Cardoso, R. Tangará, Av. Cons. Rodrigues Alves, R. Dr. Amâncio de Carvalho, Viad. Tutóia, R. Tutóia, Av. Brig. Luis Antônio, prosseguindo normal. 6358-10 Jd. Luso – Term. Bandeira

Ida: Normal até a Av. Pedro Álvares Cabral, Rua Mal. Mauricio Cardoso, Rua Abílio Soares, Av. Mal Estênio Albuquerque Lima, Av. Brig. Luís Antônio, Av. Brasil, prosseguindo normal. Volta: Normal até a Av. Brasil, Av. Brig. Luís Antônio, Rua Jundiaí, Rua Manoel da Nóbrega, Rua Mal. Estênio Albuquerque Lima, Rua Abílio Soares, Rua Tutóia, Rua Dr. Amâncio de Carvalho, Av. Cons. Rodrigues Alves, Av. Ibirapuera, Complexo Viário João Jorge Saad, Acesso à Av. Ibirapuera, Av. Ibirapuera, prosseguindo normal. 5611-10 Eldorado – Pça. João Mendes Ida: Sem alteração. Volta: Normal até a Av. 23 de Maio, acesso para Av. Pedro Álvares Cabral, acesso e Av. Ibirapuera, Rua Leopoldo de Bulhões, Rua Ipê, Av. Prof. Ascendino Reis, prosseguindo normal 5185-10 Term. Guarapiranga – Term. Pq. D. Pedro II Ida: Normal até a Av. Profº. Ascendino Reis, Av. Pedro Álvares Cabral, Viad. Gal. Euclides Figueiredo, Av. Pedro Álvares Cabral, Rua Mal. Maurício Cardoso, Rua Abílio Soares, Av. Mal. Estênio Albuquerque Lima, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal. Volta: Normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Rua Jundiaí, Rua Manoel da Nóbrega, Av. Mal. Estênio Albuquerque Lima, Rua Abílio Soares, Rua Tutóia, Viad. Tutóia, Rua Dr. Amâncio de Carvalho, Av. Conselheiro Rodrigues Alves, Av. Ibirapuera, Complexo Viário João Jorge Saad, Rua Leopoldo de Bulhões, Rua Ipê, Av. Profº Ascendino Reis, prosseguindo normal. 857A-10 Term. Campo Limpo – Metrô Sta. Cruz Ida: Normal até a Av. Brigadeiro Luís Antônio, Av. Mal. Estênio Albuquerque Lima, R. Abílio Soares, R. Tutóia, Av. 23 de Maio, acesso Av. Ibirapuera, R. Leopoldo de Bulhões, R. Ipê, Av. Prof. Ascendino Reis, prosseguindo normal. Volta: Normal até a Av. Pedro Álvares Cabral, R. Dr. Dante Pazzanese, R. Dr. Amâncio de Carvalho, Viaduto Tutóia, R. Tutóia, R. Manoel da Nóbrega, Av. Mal. Estênio Albuquerque Lima, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal. N802-11 Term. Pinheiros – Term. Pq. D. Pedro II Ida: Normal até Av. Brasil, Av. Brig. Luís Antônio, Viad. Da. Paulina, prosseguindo normalmente. Volta: sem alteração. N839-11 Metrô Butantã – Metrô Vl. Mariana Sentido Único: Normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Av. Mal. Estênio e Albuquerque Lima, R. Abílio Soares, Rua Tutóia, Viad. Tutóia, R. Dr. Amâncio de Carvalho, Av. Cons. Rodrigues Alves, Rua Tangará, R. França Pinto, Rua Rio Grande, Av. Cons. Rodrigues Alves, prosseguindo normal até a Av. Pedro Álvares Cabral, Rua Mal. Mauricio Cardoso, Rua Abílio Soares, Av. Mal. Estênio Albuquerque Lima, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

Sephora Beauty Run Realizada em um circuito de 6 km por uma das vias mais icônicas de São Paulo, a arena Sephora Beauty Run está de volta com a arena no estacionamento do Shopping Eldorado e a largada na Marginal Pinheiros. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações do Shopping Eldorado, na zona oeste, no domingo (16), das 2h às 10h30, para realização da corrida, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A corrida de 6 km terá largada às 7h, com expectativa de 3.500 pessoas envolvidas. As vias que compõem o percurso da corrida serão bloqueadas a partir das 02h00, com a implantação dos desvios de tráfego, que visam garantir as condições de segurança e conforto dos participantes e dos usuários do tráfego de passagem. Percurso – Marginal do Rio Pinheiros, pista expressa, sentido Castelo Branco, entre as pontes Transamérica e Eusébio Matoso; – 6km – Largada: Av. Marginal do Rio Pinheiros, pista expressa, sentido Castelo Branco, altura da Ponte Eusébio Matoso (contra fluxo), retorno na altura da Ponte Octávio F. Oliveira, Av. Marginal do Rio Pinheiros, pista expressa, sentido Castelo Branco (fluxo) até a altura da Ponte Eusébio Matoso (chegada). Interdições – Marginal do Rio Pinheiros, pista expressa, sentido Castelo Branco, entre Ponte Transamérica e Ponte Eusébio Matoso. – Acesso da Avenida João Dias, sentido centro, à pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco, pela Ponte Velha João Dias. – Acesso da Ponte Edson de Godoy Bueno (Ponte Itapaiúna), à pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco. – Ponte Octávio Frias de Oliveira (Ponte Estaiada), sentido Marginal. – Viaduto José Bonifácio C. Nogueira, sentido Marginal. – Viaduto República da Armênia, sentido único. – Viaduto Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa, acesso à via expressa da Marginal do Rio Pinheiros.

Alternativas Macro desvios Região Santo Amaro para o Itaim:

– Ponte João Dias, sentido Centro, e Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco ou; – Avenida João Dias, sentido Centro, à esquerda na Rua Laguna, Avenida Cecília Lottenberg, Rua José Guerra, Avenida Cecília Lottenberg, Avenida Dr. Chucri Zaidan, Avenida Eng. Luís Carlos Berrini, à direita na Praça Soneto, à esquerda na Rua Guararapes e Avenida das Nações Unidas, pista local da Avenida Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco. Micro desvios Região: Marginal do Rio Pinheiros, pista expressa e seus acessos, sentido Castelo Branco, entre Ponte Transamérica e Ponte Eusébio Matoso – Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco. Região: Acesso da Avenida João Dias, sentido Centro, à pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco, pela Ponte Velha João Dias – Ponte João Dias, sentido Centro, e Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco. Região: Acesso da Ponte Edson de Godoy Bueno (Ponte Itapaiúna) à pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco. – Acesso da Ponte Edson de Godoy Bueno (Ponte Itapaiúna) para a Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco. Ponte Octávio Frias de Oliveira (Ponte Estaiada), sentido Marginal – Avenida Jorn. Roberto Marinho, sentido Marginal, Avenida Dr. Chucri Zaidan, sentido Morumbi, Ponte Morumbi – Caio Pompeu de Toledo, Rua Francisco Tramontano, Avenida Dr. Alberto de Oliveira Lima e Avenida Magalhães de Castro, pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos. Viaduto José Bonifácio C. Nogueira, sentido Marginal – Avenida Jorn. Roberto Marinho, sentido Marginal, e Avenida das Nações Unidas, pista local da Avenida Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco. Viaduto República da Armênia – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, e Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco. Viaduto Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa acesso à pista expressa da Marginal Pinheiros sentido INT/CAS. – Faixas à esquerda da canalização do trecho bloqueado.

