Prefeitura começa hoje recapeamento em mais quatro trechos da cidade

A Prefeitura de São Paulo inicia nesta segunda-feira, 03/10, o recapeamento em mais quatro trechos da capital paulista. Eles ficam nas regiões administrativas das Subprefeituras Vila Mariana, Ipiranga, Pirituba e Lapa. O mês de outubro começa com mais 179,2 mil metros quadrados de vias recebendo asfalto novo, dentro do maior programa de recapeamento da cidade.

Na Avenida Dr. Ricardo Jafet são dois trechos. O primeiro entre a Rua Dom Bernardo Nogueira e a Rua Cel. Diogo, na região da Subprefeitura Vila Mariana, tem previsão de término de execução dos serviços em janeiro. É o maior trecho com cerca de 104 mil metros quadrados.

O segundo trecho na mesma avenida fica entre a rua Cel. Diogo e a Avenida Dom Pedro I, na região da Subprefeitura Ipiranga. São 13,4 mil metros quadrados que devem ser concluídos até o final de novembro.

A região da Subprefeitura Pirituba recebe o recapeamento na Avenida Nelson Palmas Travassos. São mais de 15 mil metros quadrados de asfalto recuperado e expectativa de término de execução dos serviços até o final do mês que vem.

A outra ação do Programa de Recapeamento acontece na Avenida Embaixador Macedo Soares, pista local da Marginal Tietê, entre a Ponte Ulysses e a Ponte Freguesia do Ó, na região da Subprefeitura Lapa, com cerca de 47 mil metros quadrados e previsão de término também no final de novembro.

Contabilizadas todas as vias desde o início do recape, o serviço já chegou a mais de 1,5 milhão de metros quadrados em 100 dias. O programa de recapeamento, realizado pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), tem investimento de aproximadamente 1 bilhão de reais, uso de alta tecnologia no diagnóstico das condições das vias, soluções de recomposição do pavimento de acordo com a patologia apresentada e recuperação da malha viária com asfalto de qualidade superior como o SMA (Stone Matrix Asphalt composto por polímero e fibra). Essa mistura é utilizada na Europa em países como a Alemanha, Suécia e Inglaterra, sendo mais resistente à fadiga.

Além disso, o programa definiu no edital a reciclagem de, pelo menos, metade do asfalto retirado das vias, tornando o recapeamento um paradigma de solução sustentável no Brasil e um dos mais amigáveis com o planeta.

A seguir, as avenidas contempladas com o programa de recapeamento até o momento : – Av. Eliseu de Almeida – Trecho entre a Av. Pirajussara e a Av. Caxingui; – Av. Eng. George Corbisier – Trecho entre a Rua dos Marapés e a Av. Eng. Armando de Arruda Pereira; – Av. Itaberaba – Trecho entre o Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó e a Av. Inajar de Souza; – Av. Jacu Pêssego (Ambos os Sentidos) – Trecho entre a Rua Santo André Avelino e a Av. Ragueb Chohfi; – Av. Maj. Sylvio de Magalhães Padilha – Trecho entre a Ponte do Morumbi e a Ponte Edson de Godoy Bueno; – Av. Nova Cantareira – Trecho entre a Av. Água Fria e a Rua Maria Amália Lopes de Azevedo; – Av. Raimundo Pereira de Magalhães (Ambos os Sentidos) – Trecho entre a R. Gonçalves de Barros e a Av. Fiorelli Peccicacco; – Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello – Tr V – C/B e B/C – Trecho entre a R. Domingos Afonso e o Vd. Grande São Paulo; – Av. Salim Farah Maluf – Pista Expressa (Ida e Volta) – Trecho entre a Av. Condessa Elisabeth de Robiano – (Marg. Tietê – Pista Local) e a Av. Vila Ema; – Av. Salim Farah Maluf – Pista Expressa (Ida e Volta) Trecho II – Trecho entre a Av. Vila Ema e a Av. Luís Ignácio de Anhaia Mello; – Av. Washington Luiz – Trecho entre a Av. Interlagos e a Al. Santo Amaro – Avenidas 23 de Maio – Trecho entre a Avenida Bernardino de Campos e o Viaduto Tutóia; – Conselheiro Carrão – O primeiro entre a Rua Atucuri e a Praça 15 de Outubro, e o segundo entre a Rua Atucuri e o Viaduto Antônio Abdo; – José Pinheiro Borges – Trecho entre Rua Copenhague e a Rua Dr. Luís Aires. -Avenida Castelo Branco (Pista Central da Marginal Tietê, no trecho da Ponte do Limão); – Rua Treze de maio – nos trechos entre a Av Paulista e a Rua rui Barbosa e entre a Rua Santo Antonio e a Avenida Paulista. – (início dos trabalhos em guias e sarjetas); – Avenida de Taipas – trecho 1: Rua Camocim de São Felix e Rua Andresa, e 2: Rua Camillo Zanotti e Rua Palácio do Catete); – Avenida Ipiranga – trecho considerado é da Avenida Casper Líbero à Rua da Consolação). – Avenida Otaviano Alves de Lima (Marginal Tietê) – Trecho entre Av. Eng. Caetano Álvares e Ponte da Freguesia do Ó; – Avenida Otaviano Alves de Lima (Marginal Tietê) – Trecho entre Ponte da Freguesia do Ó e Ponte do Piqueri; – Rua dos Igarapés – Trecho compreendido entre Av. Marechal Tito e a Rua Faveira Pequena. – Av. Guilherme Cotching – Trecho II – Trecho compreendido entre Ponte Presidente Jânio Quadros e a Rua Jequitinhona. – Ponte Presidente Jânio Quadros – Trecho compreendido Av. Guilherme Cotching e a Av. Guilherme Cotching. – Av. Dr. Ricardo Jafet – Trecho 1 compreendido entre R. Dom Bernardo Nogueira e a R. Cel. Diogo; – Av. Dr. Ricardo Jafet – Trecho 2 compreendido entre R. Cel. Diogo e a Av. Dom Pedro 1; – Av. Nelson Palmas Travassos – Trecho compreendido entre Av. Raimundo Pereira de Magalhães e a Av. Raimundo Pereira de Magalhães; – Av. Embaixador Macedo Soares (Marginal Tietê – Pista Local) – Trecho compreendido entre a Ponte Ulyssess e a Ponte Freguesia do Ó.

Fonte: IG Nacional