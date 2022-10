Prefeitura e CIEE fazem Feira de Estágio dias 8 e 9 de novembro

Reprodução/Arquivo pessoal José Simão morreu após ser arrastado por um trem no Rio de Janeiro





O idoso José Simão, 82 anos, morreu após ser arrastado por um vagão no metrô do Rio de Janeiro na estação Uruguaiana, no último sábado (22). Ele tentava embarcar a tempo quando sua mão ficou presa na porta da composição por volta das 13h.

A informação foi repassada por uma amiga do aposentado, que o considerava como tio, já que seus pais tinham uma amizade de longa data com a vítima.

“Ontem li sobre o acidente no metrô da Uruguaiana de um senhor que ficou preso nas portas e foi imprensado. Hoje, esta morte ganhou nome e rosto. O Tio Simão era amigo dos meus pais há mais de 45 anos. Não há segurança no metrô sobre o travamento de portas. Tio Simão tentou embarcar a tempo e o braço ficou preso”, relatou a jovem, nas redes sociais.

Ainda no seu perfil do Twitter, a jovem comentou sobre o esforço dos passageiros de tentar salvar a vida de José. “Apesar do esforço dos passageiros para removê-lo e da gritaria, o condutor não teve nenhum dispositivo avisando que alguma porta não estava totalmente fechada. E assim seguimos sem segurança e com mortes estúpidas como esta. Vai em paz, tio. Que possamos acalentar o coração da Tia N e dos seus filhos e netos”, finalizou.





No sábado, o acidente obrigou o fechamento de quatro estações da linha 1 do metrô — Uruguaiana, Carioca, Cinelândia e Presidente Vargas. A assessoria de imprensa do MetrôRio informou que foi prestado socorro a um cliente que se acidentou na estação Uruguaiana e acionou o Corpo de Bombeiros para dar sequência ao atendimento.

Questionada sobre o que um passageiro poderia ter feito para ajudar, já que gritos dos clientes não surtiram efeito e não há dispositivo que avisa que alguma porta não está fechada, a assessoria esclareceu que “cada carro possui dois botões de emergência, que, quando acionados, aplicam o freio de emergência do trem. Em seguida, o condutor entra em contato com o carro em questão – por meio de dispositivo de comunicação do próprio botão de emergência -, para atender ao chamado e verificar a origem da urgência”.

Procurado, o MetrôRio informou que lamenta profundamente o falecimento de um cliente na Estação Uruguaiana, no último sábado (22).

“A concessionária entrou em contato com familiares e está à disposição para prestar toda a assistência necessária. A empresa instaurou um Comitê de Avaliação de Acidente para apurar as causas e prestar esclarecimentos à família e às autoridades”, disse, em nota.

Investigação

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte do idoso. Uma perícia já foi feita pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e testemunhas estão sendo ouvidas para esclarecer o fato. Primeiramente, o caso foi registrado na 4ª DP (Praça da República). Agora está sob responsabilidade da 1ª DP (Praça Mauá).

Questionado nesta quinta-feira (27) sobre o assunto, o MetrôRio ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestações.

Familiares do idoso morto afirmaram que processarão a concessionária responsável pelas vias, além de exigir uma retratação e uma indenização da empresa após o ocorrido.

