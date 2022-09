Prefeitura forma 250 pessoas em administração, logística e saúde

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Fundação Paulistana, entidade vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, formou na manhã desta quarta-feira (28), mais de 250 alunos nos cursos de Assistente de Logística e Auxiliar Administrativo, do programa Foco, e turmas de Cuidador de Idosos, do Cuidar Bem.

O prefeito Ricardo Nunes participou do evento e destacou que a Prefeitura de São Paulo segue investindo em ações para capacitação e inserção da população no mercado de trabalho. “Queremos ter uma cidade melhor, mais humanizada, acolhedora e com oportunidades”, disse. “Não é só fazer o curso e ficar com o diploma, a gente tem que ter um ambiente favorável”, completou.

As turmas foram realizadas entre os dias 1 de agosto e 26 de setembro, nos CEUs Alvarenga, Parelheiros, Uirapuru, Perus, Heliópolis, Azul da Cor do Mar, Água Azul, Paz, Três Pontes e Paulistano, atendendo todas as regiões da cidade. A formação é de nível FIC (Formação Inicial e Continuada), e serve como introdução ao mercado de trabalho, ou até mesmo uma prévia para os interessados no ensino superior.

“O setor de saúde é sem dúvidas um dos mais aquecidos e com mais oportunidades de emprego, e a pandemia nos provou isso. No caso de cuidador de idosos, a demanda tende a crescer ainda mais, visto que a expectativa do brasileiro felizmente só aumenta com o decorrer dos anos, fazendo da atuação deste profissional ainda mais necessária”, comenta a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso. “Além disso, a área de administração e logística também está em crescimento, pois vivemos um movimento de retomada. Nosso objetivo é promover capacitações que sejam tendência no mercado, justamente para facilitar o acesso do estudante ao emprego”, complementa.

Jéssica Cristina, que fez o curso de Cuidador de Idosos apontou que a capacitação gratuita foi crucial para que ela pudesse estudar. “Estou desempregada desde 2020, sou mãe solteira, tenho quatro filhos e hoje estou buscando voltar para o mercado de trabalho. Na época em que busquei esse curso eu não tinha condições de pagar, hoje, menos ainda, financeiramente o curso tem um valor de custo muito alto e eu só fiz porque ele é gratuito”.

Introdução ao mercado de trabalho

Com o objetivo de facilitar o acesso dos formandos ao mercado de trabalho, a equipe do Cate Móvel realizou atendimento para vagas de emprego e orientações sobre a carteira de trabalho.

Os agentes também deram orientações sobre os cursos disponíveis do Portal do Cate, que conta com uma cartela com centenas de opções totalmente gratuitas para a população.

Sobre os cursos

Nas aulas de assistente administrativo, os alunos aprendem sobre introdução a rotinas administrativas, noções de matemática financeira, contabilidade básica e fundamentos de administração financeira. Já no curso de logística, os participantes estudam sobre armazenagem e movimentação dos materiais, gestão de transportes, qualidade e sistemas, além de noções de sistemas de informações logísticas.

Por fim, o programa Cuidar Bem oferece orientações sobre aspectos do envelhecimento, cuidados de higiene e segurança, alimentação, políticas públicas, aspectos legais e trabalhistas da profissão, entre outros temas. A Fundação Paulistana divulga a abertura de novas turmas por meio das redes sociais e site, os interessados podem seguir a entidade pelo @fundacao.paulistana e no endereço www.prefeitura.sp.gov.br/fundacaopaulistana.

“A Fundação Paulistana estuda o mercado e forma profissionais qualificados, com cursos gratuitos de qualidade, sólidos em competências técnicas, comportamentais e tecnológicas. Mais uma vez, a Fundação oferece um curso que tem grande procura de vagas no mercado de trabalho”, ressalta Maria Eugenia Ruiz Gumiel, diretora geral da Fundação Paulistana.

Sobre a Fundação Paulistana

A Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura tem cursos de qualificação profissional em setores estratégicos para o município de São Paulo. Já qualificou e atendeu mais de 100 mil cidadãos em seus 18 anos de existência.

Vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho é responsável pela Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Profº Makiguti, pela Makiguti Núcleo Norte I e pelo Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes.

