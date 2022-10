Prefeitura recupera as margens do Córrego Itaim

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb), executa obras para contenção das margens do Córrego Itaim, na Zona Oeste. O prefeito Ricardo Nunes vistoriou os trabalhos na manhã desta terça-feira (25), que devem ser concluídos em janeiro de 2023.

“Essa é mais uma das obras importantes que a gente está desenvolvendo na cidade. Só entre 2021 e esse ano foram mais de R$ 1 bilhão que a gente investiu em drenagem, contenção de encostas e canalização de córregos”, explicou o prefeito.

Os trabalhos no Córrego Itaim foram iniciados em junho deste ano, após um colapso das margens do córrego, que colocava em risco os imóveis do entorno. Com a chegada do período chuvoso, as medidas adotadas em caráter emergencial pela Prefeitura de São Paulo impediram que a situação se agravasse.

As obras estão concentradas num trecho de 200 metros, entre as ruas Cândido Fontoura e Garcia de Souza. Os serviços compreendem a contenção das margens do Córrego Itaim com o uso de perfis metálicos, a readequação das galerias de águas e a implantação de aduelas de concreto sob o pontilhão, o que melhora o escoamento das águas do córrego.

“Obras iguais a essa, a gente fez mais de 100 intervenções neste ano. No Córrego Itaim temos mais duas intervenções. Na cidade serão 20 a 30 obras”, explicou o secretário de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro.

Ainda no Córrego Itaim, está sendo feita a recuperação das margens no trecho da Comunidade dos Piemonteses e, também, entre as ruas Agostinho de Azevedo e dos Piemonteses. Na mesma região, a Siurb já finalizou a recuperação do muro de arrimo do CEI Jardim Arpoador e das margens do Córrego Jaguarezinho.

