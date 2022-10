Prefeitura vistoria andamento das obras de urbanização do Jardim Apurá

Acompanhado pelo secretário municipal de Habitação, João Farias, o prefeito Ricardo Nunes vistoriou, na manhã desta quarta-feira (26), as obras de urbanização do bairro Jardim Apurá que também abrangem as favelas Dois e Paulistas e estão sendo executadas pela Secretaria Executiva do Programa Mananciais. A região está jurisdicionada à subprefeitura de Cidade Ademar.

“Esta obra é muito importante porque atende a comunidade local e tem repercussão para a cidade como um todo. Como ela estamos preservando a represa Billings. Também temos obras nas proximidades da Guarapiranga. Ambas são mananciais fundamentais para o abastecimento de água da cidade”, declarou o prefeito Ricardo Nunes.

Além das construções, foi realizada da região da Billings a retirada de 483 famílias, sendo que 18 delas estão em auxílio aluguel, 418 foram reassentadas para o empreendimento Espanha, 19 para o empreendimento Chácara do Conde – Prefeito Bruno Covas e 28 receberam indenizações.

“No local também vamos construir um campo de futebol, para que as pessoas possam aproveitem o espaço, afirmou o prefeito.

Revitalização

As obras de urbanização contemplam redes de água e esgoto, canalização de córrego, drenagem, pavimentação, paisagismo e áreas de esporte e lazer. Além da construção de 93 unidades habitacionais, que até o momento receberam investimento de R$ 39,1 milhões e têm previsão de entrega da primeira fase para dezembro de 2022, a segunda etapa segue com projetos executivos em andamento.

Com o objetivo da recuperação ambiental das águas da represa Billings, as edificações que estão sendo realizadas na comunidade propõem o reassentamento de parte das ocupações e revitalização da borda da represa, com a construção de um parque e novas unidades habitacionais.

Das intervenções previstas, a canalização do córrego foi executada 100%. Também faz parte do projeto a instalação de redes de água e esgoto, parceria com a Sabesp, das quais 863 metros lineares de rede de esgoto e 100 ligações de água já foram executados, com investimento de 2,3 milhões pela Sabesp. Também está em execução uma nova estação elevatória de esgoto, que permitirá a otimização do funcionamento destas redes.

Após o término das obras do parque linear, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente do município de São Paulo ficará responsável pela gestão e administração do parque.

Parceria

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, parceira nesta ação, firmou convênio para a ampliação da rede de esgoto e ligação da rede de água na região do entorno das Represas Guarapiranga e Billings e executará obras de saneamento básico (rede de captação de efluente de esgoto doméstico e rede para fornecimento de água potável). O valor investido para a execução das obras será de R$ 61 milhões aportados pela SABESP, além dos investimentos provenientes da Prefeitura Municipal de São Paulo.

“O convênio com a Sabesp, que faz a religação da rede de esgoto das residências é muito importante porque, assim, deixam de contaminar a represa”, enfatizou Nunes.

Sobre o Programa Mananciais

O Programa Mananciais tem como objetivo a despoluição das represas Billings e Guarapiranga. A população que vive no território das duas sub-bacias hidrográficas é de cerca de 2,3 milhões de habitantes, o que representa 20% da população da cidade de São Paulo (sendo 1.158.235 na Guarapiranga e 1.145.369 na Billings – Censo 2010).

“Só neste ano investimos R$ 300 milhões no Programa Mananciais, estamos com muitas obras em andamento”, afirmou o prefeito.

A terceira fase do Mananciais visa a urbanização de 66 áreas precárias, bem como a construção de 8,7 mil novas unidades habitacionais para o reassentamento das famílias que se encontram em situação de risco e em frentes de obras. Para proteger a ocupação de novas áreas, está sendo implantado um conjunto de parques e espaços públicos ao longo dos córregos que chegam às represas, bem como nas suas bordas.

Entre 2017-2020, foram beneficiadas 8.885 famílias com as obras de urbanização do Programa Mananciais. Já em 2021, foram beneficiadas, 5.484 famílias.

Fonte: IG Nacional