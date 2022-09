Primavera: estação trará chuva para grande parte do Brasil

Reprodução: Agência Brasil Chuva em São Paulo

A primavera começa oficialmente nesta quinta-feira (22) no Hemisfério Sul. Com ela, chegam as chuvas , mais umidade predominante no Centro-Sul do país e a influência do fenômeno La Niña durante toda a estação . O equinócio da primavera ocorre às 22h04 (horário de Brasília) do dia 22 de setembro até às 18h48 de 21 de dezembro, pelo horário de Brasília.

Apesar da nova estação trazer chuvas para grande parte do Brasil, as áreas do Nordeste e a uma parte da região Norte (Roraima e o Amapá), terão calor intenso e pouca precipitação, segundo a Climatempo.

Saiba qual será a previsão do tempo para cada região do Brasil na primavera:

Sudeste

A região Sudeste contará com a presença de frentes frias advindas do Oceano Atlântico, da Argentina e do Uruguai. O frio deve atingir o sul e o leste do estado de São Paulo, o Rio de Janeiro, Espírito Santo, a Zona da Mata Mineira e deve avançar para o Sul do país.

Ainda, as chuvas serão mais frequentes no Sudeste nesta estação. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as precipitações serão acima da média e ocorrerão principalmente no final do dia.

Sul

Com a influência do fenômeno La Ninã, as chuvas na região Sul serão abaixo do esperado. Durante a primavera, ainda ocorrerão frentes frias em Santa Catarina, Paraná e no Rio Grande do Sul.

O Inmet alerta também para possíveis rajadas de ventos, picos intensos de raios e granizo em eventuais tempestades.

Centro-Oeste

Durante a primavera, com a chegada do calor e da umidade, a região Centro-Oeste terá fortes pancadas de chuva com rajadas de vento, raios e queda de granizo durante as tardes e noites.

Nordeste

As frentes frias e o La Niña não devem ter tanta influência na região Nordeste, segundo a Climatempo. Os estados do Nordeste terão uma primavera mais seca e quente, com exceção do sul do Maranhão, sul do Piauí e do oeste da Bahia, que podem ter fortes chuvas ao longos desses três meses.

Norte

As frentes frias podem atingir alguns estados da região Norte, como o Pará, que, segundo a Climatempo, pode ter longos períodos de precipitação durante a primavera.

No mês de dezembro, a previsão é de chuva acima da média no leste do Amazonas, no centro-oeste do Pará e no extremo sul do Tocantins.

Frente Fria

Por estarmos no final do inverno, a frequência de frente fria se torna mais comum, gerando uma oscilação atmosférica na transição de estações.

Segundo a meteorologista Carine Gama, da Climatempo, é muito difícil especificar um dia para que a frequência de frentes frias acabe, mas a previsão é de que a partir do dia 10 de outubro o tempo volte a ficar estável.

“A gente não tem uma data exata, é claro, mas conforme a gente entra na primavera já temos mais aquecimento, então aos poucos a temperatura volta a ficar um pouco mais estável. Na primeira semana de outubro, a gente ainda tem muito sobe e desce. Só a partir do dia 10 de outubro a temperatura ficava um pouquinho mais estável”, destaca Carine.

Fonte: IG Nacional