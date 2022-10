Procon pede informações a aéreas sobre providências em Congonhas

Mais de 870 mil veículos devem deixar a capital paulista no feriado de amanhã (12). Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), as 20 concessionárias integrantes do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo terão reforço operacional no feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Somente nas principais rodovias de saída da capital paulista, a previsão é de que mais de 720 mil veículos deixem a cidade na quarta-feira (12). Já pelas principais rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) há expectativa de tráfego de 152 mil veículos.

Segundo a Artesp, durante o feriado, os Centros de Controles Operacionais (CCOs) das concessionárias, que fazem a gestão de 11,1 mil quilômetros da malha concedida, contarão com reforço para monitoramento e operação dos equipamentos para inspeção do tráfego e apoio, como contadores veiculares (SATs), câmeras CFTV, painéis de mensagens variáveis (os painéis eletrônicos que informam sobre as condições da rodovia), além de telefones de emergência, pontos de wi-fi e estações meteorológicas. Haverá, ainda, reforço nos serviços de atendimento médico, mecânico e no Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).

As concessionárias também manterão a Operação Visibilidade, que consiste no posicionamento de viaturas operacionais em pontos estratégicos, para permitir maior agilidade e segurança no atendimento para quem trafega pelas rodovias estaduais.

Em tempo real

A operação especial no feriado de Nossa Senhora Aparecida também contempla o Rodoanel, tanto nos trechos Leste e Sul – operados pela concessionária SPMar -, quanto no trecho Oeste, sob gestão da concessionária CCR Rodoanel.

A Artesp informou, ainda, que monitorará a movimentação nas rodovias em tempo real por ser um feriado com presença de peregrinos nas estradas. Ao longo de todo o feriado, os Painéis de Mensagem Variável (PMVs) exibirão informações de alerta e educacionais em relação à segurança viária e redução de velocidade para garantir a segurança dos romeiros e dos os motoristas.

Rodovias

As rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) esperam ter um volume de 152 mil veículos neste feriado. O atendimento operacional será reforçado com viaturas dispostas em pontos estratégicos das rodovias e equipamentos para auxiliar o monitoramento.

Além disso, as rodovias administradas pelo DER contarão com apoio operacional composto por guinchos leves e pesados, caminhonetes de inspeção distribuídos nas principais pistas do estado, além das Unidades Básicas de Atendimento (UBAs), que estarão à disposição dos usuários 24 horas por dia.

Previsões

No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) são esperados cerca de 102 mil veículos, que devem seguir para o litoral pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160), entre esta terça-feira (11) e quarta-feira (12). Não haverá operação especial no sistema SAI no feriado. Na Rodovia dos Tamoios (SP-098), cerca de 20 mil veículos devem utilizar as pistas rumo ao Litoral Norte durante o feriado de amanhã.

No Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, principal rodovia de acesso da malha concedida ao Santuário de Aparecida, a previsão é de que cerca de 148 mil veículos mil passem pelas quatro praças de pedágio do corredor, nos dois sentidos, entre 0h e 23h59 da quarta-feira.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a estimativa é de que 122 mil veículos circulem pelas rodovias, entre saída e chegada à capital. Os horários de fluxo mais intenso no Sistema Anhanguera-Bandeirantes estão previstos para acontecer das 16 às 19 horas no dia 11 e das 9 às 10 horas do dia 12, no sentido interior. O fluxo mais intenso no retorno, no sentido capital, será no dia 12, das 17 às 18 horas.

O Sistema Castello Branco-Raposo Tavares e o trecho Oeste do Rodoanel devem receber mais de 330 mil veículos nesta quarta-feira. Do total, 150 mil veículos devem circular na Rodovia Castelo Branco (SP-280) e Raposo Tavares (SP-270) e pouco mais de 183 mil devem passar pelo trecho Oeste do Rodoanel.