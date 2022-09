Reforma na Casa Mário de Andrade termina no primeiro semestre de 2023

As obras de ampliação e readequação do Museu Casa Mário de Andrade, que começaram neste mês de setembro, deverão ser concluídas no primeiro semestre do ano que vem. Localizado na região da Barra Funda, zona oeste da capital paulista, o museu foi endereço do escritor modernista Mário de Andrade, que se mudou com a família para essa casa na Rua Lopes Chaves, em 1921.

A construção, projetada por Oscar Americano, em realidade, é composta por três sobrados geminados, todos pertencentes à família do escritor. O primeiro, que abriga o museu, era o de sua mãe, Maria Luiza. O do meio era destinado ao irmão mais velho, Carlos. E o último seria a residência do próprio Mário, quando ele se casasse. No entanto, Mário acabou não saindo da casa da mãe e viveu nessa residência até a sua morte, em 1945.

Com a reforma, as duas residências ao lado serão incorporadas ao museu que, com isso, praticamente dobrará de tamanho, passando de 416 metros quadrados para 782 metros quadrados.

Entre as melhorias previstas no local estão a instalação e construção de mais espaços expositivos, um espaço de convivência com café e loja e um auditório com capacidade para 78 pessoas. O museu também será readequado para ser todo acessível, com inclusão de piso tátil, rampas de acesso, elevador e uso de recursos audiovisuais. O governo paulista aplicou no projeto R$ 8,5 milhões – R$ 1,12 milhão para aquisição dos dois imóveis e R$ 7,83 milhões para obras e equipamentos.

Durante o período das obras, as atividades do museu serão realizadas no anexo da Casa Guilherme de Almeida, no bairro do Pacaembu, que também integra a Rede de Museus-Casas Literários da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado de São Paulo, da qual a Casa Mário de Andrade também faz parte.