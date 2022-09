Rio de Janeiro volta a receber Feira de Vinil, neste domingo

Criada há 12 anos, a Feira de Vinil do Rio de Janeiro retorna após dois anos de pandemia da covid-19, celebrando sua 23ª edição neste domingo (25). A última edição da feira foi em dezembro de 2019, antes da pandemia de covid-19.

O evento ocorre no Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), situado no Beco do Pinheiro, 10, no Catete, zona sul da cidade, das 11h30 às 19h, e reunirá entre 60 e 70 expositores e vendedores do Brasil e do exterior, que terão cerca de 7 mil títulos de vinis disponíveis.

A expectativa do produtor artístico da Feira, Marcello Groove, é reunir cerca de 2 mil pessoas nessa retomada, que ele considera um “movimento expressivo de público”, conforme disse à Agência Brasil. No período de 2006 a 2015, antes da crise econômica registrada a partir do final do governo da presidente Dilma Rousseff, a média de visitantes alcançava 4,5 mil pessoas por edição.

Seguindo o modelo da maior feira de vinis do mundo, que ocorre em Utrecht, na Holanda, a Feira de Vinil do Rio de Janeiro tem duas edições por ano, sendo uma no primeiro quadrimestre e a segunda entre os meses de novembro e dezembro. Neste ano, entretanto, que marca o retorno do evento pós pandemia, o próximo domingo será a única edição da feira.

Já em 2023, a meta é retomar o modelo de duas edições anuais. Para Groove, a expectativa para essa edição é positiva não só pelo retorno, após a pausa forçada, mas também pelos convidados e vendedores tiveram tempo de reunir material novo para a venda.

Homenagem

Como acontece em todas as edições, a feira vai homenagear artistas musicais. Neste ano, os homenageados são os mestres da música afro-brasileira Antonio Carlos e Jocafi, que lançarão o álbum Afro Funk Brasil farão, entre 15h e 17h.

O LP traz cinco releituras de clássicos da dupla e uma música inédita com o vocalista do Baiana Sound System, Russo Passapusso. No álbum, Antonio Carlos e Jocafi são acompanhados pela Orquestra de Violões do Forte de Copacabana.

“Os arranjos são inéditos”, destacou Marcello Groove. “A gente comemora 55 anos da carreira deles e tem o lançamento de um disco em vinil que há muito tempo eles não lançavam”. A dupla de compositores receberá, na ocasião, o Troféu Feira de Vinil do Rio de Janeiro.

Gratuidade

A entrada na Feira é gratuita. Os organizadores pedem que as pessoas levem um quilo de alimento não perecível. “Porque, a cada edição, a gente recolhe esses alimentos para uma entidade. Este ano, os mantimentos vão para o Solar Meninos de Luz, localizado em Copacabana”.

Durante todo o evento, DJs estarão tocando vinis de suas coleções. Dentre as atrações estão Tito, Jaílson Soul, Dossel, Renan Trindade, John Lepris e Pedro Selector. Haverá ainda o lançamento do livro 1979, o Ano que Ressignificou a MPB, que é uma compilação de textos feitos para vários discos, organizada pelo jornalista Célio Albuquerque.

Imersão

Em parceria com a gravadora e fábrica de discos Rocinante, a feira oferecerá ao público um espaço imersivo no auditório do IAB RJ, no qual os visitantes poderão ter uma experiência sensorial inédita e ouvir todos os vinis produzidos pela empresa.