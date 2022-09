Rodrigo Garcia garante a redução de imposto de alimentos em 2023

O candidato à reeleição, governador Rodrigo Garcia (PSDB), confirmou nesta quinta-feira (29), na agenda de campanha realizada em Taubaté, que o Estado de São Paulo reduzirá impostos de alimentos, como do ovo e do leite, como parte do plano de desoneração fiscal previsto no orçamento que será levado ainda nesta semana para a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

“Amanhã eu envio para a Assembleia Legislativa o projeto de lei orçamentária para 2023. Nós vamos bater um recorde de arrecadação, mesmo reduzindo impostos, e já adianto que vamos reduzir impostos, ainda mais do ovo e do leite, para que a gente tenha alimentos ainda mais baratos a partir de 2023. Meu compromisso é a redução de impostos nos próximos quatro anos e o imposto zero da população mais pobre”, disse.

A proposta de Rodrigo Garcia é garantir à população mais pobre inscrita no CadÚnico o imposto zero, que é a devolução de tributos estaduais recolhidos em qualquer compra efetuada com nota fiscal. “Vamos devolver todo o imposto pago pela população mais pobre a partir do 1º de janeiro. Assim, vai sobrar um dinheirinho a mais no final do mês no orçamento dessas famílias, porque precisamos ajudar quem está mais precisando nesse momento de grande desigualdade social”, explicou.

“Também vamos incentivar o pequeno e o micro empresário de São Paulo com linhas de crédito, com cursos profissionalizantes de empreendedorismo e com todo o apoio pra abertura de negócios aqui em São Paulo. Vamos fortalecer a nossa economia, desburocratizando qualquer tipo de serviço necessário”, reforçou. Rodrigo declarou que está animado com a reta final de sua campanha.

“Sinto cada vez mais o apoio da população e a grande pesquisa vai ser no domingo, quando o eleitor de São Paulo vai escolher de maneira soberana o que ele quer para o futuro de São Paulo. Cada vez mais as pessoas estão olhando para a eleição de governador, sabendo da importância do governador para o futuro do Estado”, afirmou.

Fonte: IG Nacional