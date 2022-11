Santa Catarina registra neve pela primeira vez em novembro

Mycchel Legnaghi/ @saojoaquimonline.com.br – 02.11.2022 Vale do Caminhos da Neve, em São Joaquim (SC), amanheceu coberto de gelo nesta quarta (2)

Devido ao frio intenso e uma forte massa de ar polar, Santa Catarina registrou neve pela primeira vez no mês de novembro nessa terça-feira (1º), na Serra de Urubici. O fenômeno deixou as temperaturas negativas em 0,4ºC, mas com sensação térmica de -20ºC.

A neve começou a cair ontem por volta das 8h30 e atingiu Urubici e Bom Jardim da Serra , que fazem parte do Morro da Igreja, na Serra Catarinense, segundo a mediação do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram).

Os ventos registrados na região chegaram a uma velocidade de 69 km/h.

Na madrugada dessa segunda (31), a cidade de Urupema, as temperaturas chegaram a 1,4ºC.

Em São Joaquim, foi registrada chuva congelante no início da manhã, com temperatura de 3ºC. A menor temperatura já identificada no município nos últimos 40 anos foi em 5 de novembro de 1992, com -1,5ºC.

A previsão para esta quarta-feira (2) é de clima ensolarado e frio em Santa Catarina. No Litoral Norte, é prevista chuva fraca e isolada durante a noite.

Já para quinta (3) e sexta (4), o tempo será estável com sol e algumas nuvens no estado, de acordo com Epagri/Ciram.

No Litoral e Vale do Itajaí é esperada a condição de chuva fraca/isolada na madrugada, início da manhã e noite.

No sábado (5), é esperado sol e variação de nuvens em Santa Catarina, com chuvas isoladas no Litoral. Além disso, há condição de baixas temperaturas e geadas.

E no domingo (6), os termômetros estarão em elevação, com sol e variação de nuvens. A previsão e de pancadas isoladas de chuva no Litoral, Vale do Itajaí e Planalto Sul, especialmente na tarde e noite.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional