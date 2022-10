Rovena Rosa/Agência Brasil – 10.03.2022 São Paulo reforça frota de ônibus para eleitores em locais de votação

A frota de ônibus da capital paulista foi reforçada hoje para garantir o acesso dos eleitores aos locais de votação. Segundo a SPTrans, as linhas operam com cerca de 2 mil veículos a mais e capacidade equivalente à dos sábados.

As linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) na região metropolitana de São Paulo seguem a programação de domingo, sem alterações de horário. Pode haver reforço caso a demanda de passageiros aumente.

As cinco linhas operadas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) funcionam com intervalos médios de dez minutos, mas em caso de aumento de passageiros haverá trens de prontidão para atender à demanda em todas as linhas.

No Metrô, todas as linhas funcionam normalmente. A operação começou às 4h40 e vai até a meia-noite. As frotas programadas para atender os passageiros são as mesmas utilizadas aos sábados e domingos comuns, com trens reservas podendo entrar em operação.

Segurança nas ruas

São mobilizados 83 mil policiais, sendo 68 mil militares, 15 mil civis e 300 policiais técnico-científicos trabalhando na Operação Eleições.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 64.692 PMs fazem o policiamento dos locais de votação. Mais 2.358 garantem a segurança dos cartórios eleitorais e 786 são responsáveis pela escolta dos juízes eleitorais.

