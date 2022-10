Turista é encontrado morto nas Cataratas do Iguaçu

Reprodução – 20.10.2022 Momento da queda do turista nas Cataratas do Iguaçu, na Argentina, foi registrado por testemunhas

O corpo de um turista canadense foi encontrado próximo à parte brasileira das Cataratas do Iguaçu nesta quarta (19) após o homem cair no Parque Nacional do Iguazú, na Argentina , e ser levado pela correnteza. Segundo informações divulgadas pela imprensa argentina, as buscas duraram mais de 24 horas e a suspeita é de que ele estivesse tentando tirar uma “selfie” em um lugar proibido e acabou caindo.

O corpo do homem de 60 anos, foi encontrado por funcionários de uma empresa que realiza passeios náuticos próximo da ponte Tancredo Neves, que liga as cidades de Puerto Iguazú e Foz do Iguaçu, no Brasil. Logo em seguida eles notificaram a Marinha.

Segundo testemunhas, o acidente teria ocorrido por volta das 11h da manhã de segunda-feira (17). Eles informaram que o canadense estava na passarela das Cataratas de Bosetti, na parte Argentina da represa, quando veio a cair no local.

Logo após a queda, várias equipes argentinas de resgate iniciaram as buscas pelo turista, no entanto, eles tiveram dificultadades por conta do grande fluxo de água no local. No Paraná, a passarela das Cataratas do Iguaçu chegou a ficar três dias interditada.

Na última quinta (13), as Cataratas registraram o segundo maior volume de água da história . A vazão chegou 16,5 milhões de litros de água por segundo no local, cerca de 11 vezes mais que a média anual.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional