Uberlândia deixa de emprestar quadras para UFU após protesto pró-Lula

Em comemoração ao Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher, celebrado em 10 de outubro, e ao Dia Internacional pela não Violência Contra à Mulher, em 25 de novembro, a Federação Sul Americana de Krav Maga vai promover, em São Paulo, um aulão gratuito para alertar sobre a importância da prevenção à violência contra as mulheres.

O evento será no domingo (23) a partir das 9h, na academia Humanfit, em São Paulo. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. As interessadas devem se inscrever pelo WhatsApp: (11) 99354-7726. A aula vai mostrar como é possível as mulheres se sentirem mais seguras, dentro e fora de casa.

Quem participar do aulão vai aprender sobre a filosofia do Krav Maga e vivenciar situações como roubo de bolsa, puxão de cabelo, enforcamento, simulação de tentativa de estupro, entre outras, para executar as técnicas de defesa e perceber que, com o treinamento adequado é possível se defender. Para saber mais, acesse o site.

Segundo o professor Carlos Primo, habilitado pela Federação Sul Americana de Krav Maga, que vai ministrar a aula, o Krav Maga é uma técnica de defesa pessoal que, apesar de trazer uma série de benefícios ao corpo não é uma prática esportiva – não há campeonatos ou regra, e sim o único objetivo de preparar o praticante para que ele possa voltar para casa em segurança.

“O Krav Maga foi criado na década de 1940, para que qualquer pessoa, independentemente de sexo, tamanho, força física, pudesse se defender de um ou mais agressores, armados ou não, ou seja, as mulheres podem e devem conhecer e praticar”, disse o professor.