Vazamento de gás tóxico mata mulher e suspende aulas no interior de SP

O prefeito Ricardo Nunes assinou na manhã desta quarta-feira (05) a ordem de serviço para a implantação do Centro de Integração de Educação e Saúde (Cies) Nova Luz – Campos Elíseos, primeira Unidade Móvel de Saúde desse tipo na região central da capital. Previsto no projeto do lote 5 da Parceria Público Privada (PPP) da Cohab, o novo equipamento receberá ao todo um investimento de aproximadamente R$ 2,8 milhões e permitirá a expansão e qualificação da assistência na região de Campos Elíseos.

Segundo o prefeito Ricardo Nunes, esse será o décimo segundo Cies da cidade. “A previsão de entrega é de seis meses. Daqui seis meses a gente volta para inaugurar”, garantiu. “Teremos 50 profissionais cuidando das pessoas, podendo dar um atendimento de qualidade”, completou.

O secretário da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, exaltou a importância da implementação desse tipo de equipamento na região central por meio da parceria com a Cohab e trouxe dados de atendimentos nas outras 11 unidades. “No ano passado nós conseguimos fazer nesses equipamentos 77 mil exames, 20 mil consultas e 2 mil cirurgias”, afirmou.

O novo serviço será gerenciado pela Associação Beneficente Ebenezer – Cies Global, entidade sem fins lucrativos. A unidade possui potencial para atender 872 pessoas por dia e mais de 17 mil mensalmente. O equipamento está localizado nas proximidades das estações Júlio Prestes (linha 8-Diamante da ViaMobilidade) e Luz (linha 1-Azul do Metrô e linhas 7-Rubi e 11-Coral da CPTM), com fácil acesso aos munícipes de todas as regiões da cidade.

A estrutura será composta por 13 contêineres para atendimentos de consultas de oftalmologia e angiologia, além de biometria, exames de eletroneuromiografia, oftalmológicos, ultrassonografia convencional, ecocardiograma e tomografia computadorizada (no caso desse último exame, será feito em uma carreta adaptada). Também estará disponível o doppler, para contraste de alguns exames, quando necessário.

“É um momento histórico pois o centro está sendo devolvido para população do centro. Nossa população da região central estava fazendo os exames em outras regiões da cidade e agora ela terá a oportunidade de usar um equipamento na região onde ela mora”, disse a secretária executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde, Sandra Maria Sabino Fonseca.

Assim que estiver pronta, a unidade atenderá de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Todos os atendimentos serão realizados mediante encaminhamentos de outros equipamentos de saúde da rede municipal por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atendimento (Siga)

Parceria

A implantação de infraestrutura e equipamentos públicos é um dos grandes diferenciais da PPP. Por meio de acordos de cooperação entre a Cohab e as secretarias municipais é possível entregar mais qualidade de vida para os moradores das regiões beneficiadas e proporcionar o desenvolvimento urbanístico integrado de São Paulo.

Ao todo, estão previstas para o lote 5, a contratação 2.760 unidades habitacionais. Serão investidos mais de R$ 393 milhões para as ações nessas áreas.

O presidente da Cohab-SP, Alex Peixe, destaca a importância da colaboração entre os órgãos municipais para atender a população. “A prefeitura trabalha para atender as necessidades das famílias da cidade e a PPP é uma grande aliada para auxiliar a prestação dos serviços municipais”, afirma.

PPP Cohab – A primeira do Brasil

A Parceria Público Privada da Cohab é a primeira realizada por um município no Brasil. A PPP atua como uma alternativa de diminuir o déficit habitacional da cidade e já contratou a construção 22.430 novas moradias, com investimentos de aproximadamente R$ 4 bilhões a serem realizados pela iniciativa privada.

Em agosto desse ano, a prefeitura iniciou a construção das 401 unidades habitacionais do conjunto localizado na Avenida Comandante Antonio Paiva Sampaio, no Tucuruvi, zona norte de São Paulo.

Além das unidades habitacionais, a Parceria também prevê a instalação de equipamentos públicos nas regiões em que serão construídas as novas moradias.

Em julho de 2022, foi iniciada as obras da Unidade Básica de Saúde Jardim Antártica, também na região norte da cidade. A UBS atenderá, principalmente, as famílias moradoras do Conjunto Habitacional Jd. Antártica, que foi construído no início da década de 80 e possui mais de 1.400 unidades habitacionais.

