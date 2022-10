Vídeo: Escultura de abacaxi desaba sobre público durante festa

O Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil divulga as 50 obras classificadas à fase semifinal. O público pode conferir as músicas selecionadas e participar da votação para nova etapa decisiva em que serão definidas uma composição finalista por categoria, das cinco em disputa na edição da iniciativa em 2022.

Os interessados podem votar no site do festival quantas vezes quiser. Basta selecionar uma das concorrentes ainda na competição. O prazo para a escolha dos ouvintes e internautas vai até o dia 4 de novembro. É o primeiro ano do evento organizado em conjunto pela Rádio MEC e Rádio Nacional.

Além das cinco músicas indicadas pela audiência em participação popular pela internet, a Comissão Julgadora determina outras dez, sendo duas por categoria, para a grande decisão. As 15 finalistas devem ser anunciadas no dia 5 de novembro quando começa a fase de votação para indicar as vencedoras.

As composições estão no ar durante a programação de acordo com o perfil das emissoras da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). As ganhadoras recebem o reconhecimento em cada uma das cinco categorias: Música Clássica, Música Instrumental, Música Infantil, Música Popular e Música Regional.

Final com show no palco

As obras habilitadas concorrem aos prêmios em um espetáculo especial na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro. A apresentação, prevista para o dia 6 de dezembro, reúne os artistas para celebrar a final do Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil.

Os artistas agraciados levam os respectivos troféus: Prêmio Rádio MEC de Melhor Música Clássica, Prêmio Rádio MEC de Melhor Música Instrumental, Prêmio Rádio MEC de Melhor Música Infantil, Prêmio Rádio Nacional de Melhor Música Popular e Prêmio Rádio Nacional do Alto Solimões de Melhor Música Regional.

Talentos e critérios de seleção

A primeira edição do festival, promovida em formato integrado pelas tradicionais emissoras públicas Rádio MEC e Rádio Nacional, comemora o centenário da primeira transmissão de rádio no país. O objetivo é descobrir novos talentos musicais e estimular o lançamento de projetos inéditos.

A análise do júri para selecionar as obras considera critérios como a qualidade artística da obra (música, letra, partitura e interpretação), a originalidade e a qualidade da gravação. A Comissão Julgadora é formada por personalidades de notório saber ou em atividade na área musical e profissionais da EBC.

Os autores das produções inscritas no festival autorizam a execução na grade da Rádio MEC e Rádio Nacional, além de permitir a veiculação nas emissoras afiliadas que integram a Rede Pública de Rádios, bem como nos demais veículos da EBC, como a TV Brasil e suas plataformas digitais.

Cronograma do Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil

11/10 a 04/11 – Período de veiculação das músicas semifinalistas

11/10 a 04/11 – Votação popular para definir uma música finalista por categoria

05/11 – Divulgação das músicas finalistas

05/11 a 06/12 – Período de veiculação das músicas finalistas

06/12 – Divulgação dos vencedores

Serviço

Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil

Votação para escolher as obras finalistas até 4/11

