Vídeo: ladrões tentam fugir e caem no fosso de posto de combustível

Reprodução: câmeras do posto Cerrado Assaltantes caindo na vala de um posto de gasolina

Na madrugada do dia 26 de setembro, dois assaltantes caíram em um fosso enquanto tentavam fugir após terem realizado um roubo no posto Cerrado , localizado na rodovia Raposo Tavares , na região de Sorocaba (SP).

A dupla estava em uma moto, de saída do estabelecimento, quando um deles se atrapalha na direção e faz com que o veículo caia no fosso. Com a queda, os dois foram jogados para a lateral da vala. Veja o vídeo.

Suspeitos roubam posto de combustíveis no interior de São Paulo e, na fuga, caem em fosso. #PortaliG pic.twitter.com/cioEUhBak6 — Portal iG (@iG) September 28, 2022

Segundo o sargento Marcos, da Polícia Militar, os criminosos roubaram R$ 4.800,00 neste dia. No entanto, os ladrões já faziam vários assaltos na cidade. Anteriormente, “eles roubaram uma cerâmica, uma loja de cimento, um mercado, duas vezes o posto Cerrado e uma vez outro posto”, disse o policial ao iG .

Reprodução: Polícia Militar – 28/09/2022 Dupla de criminosos que caiu no fosso Leia Também: Polícia prende suspeito de planejar atentados no Distrito Federal

Os ladrões tentaram fugir, mas foram presos, segundo a Polícia Militar de Itapetininga. Eles portavam uma arma calibre 38, o dinheiro roubado do posto Cerrado e mais R$ 36.000,00 dos assaltos anteriores.

A arma e a moto foram apreendidas, segundo o sargento.

Reprodução: Polícia Militar – 28/09/2022 Arma de calibre 38 que a dupla carregava

Reprodução: Polícia Militar – 28/09/2022 Moto utilizada no roubo

Em atualização

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional