Vídeo mostra fumaça saindo de avião após acidente em Congonhas (SP)

Imagens de câmeras de segurança registraram uma fumaça saindo da aeronave envolvida em um acidente no Aeroporto de Congonhas , em São Paulo , nesse domingo (9).

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e mostra o avião pousando na pista do aeroporto e um rastro de fumaça seguindo a aeronave. Depois, com o jato particular já parado, é possível ver uma equipe técnica fazendo o atendimento das pessoas que estavam dentro dele.

Após o ocorrido, a pista principal ficou interditada por quase nove horas, o que gerou diversos cancelamentos, atrasos e filas no aeroporto da capital paulista e em outros locais, como Rio de Janeiro e Goiânia .

Durante a madrugada desta segunda-feira (10), inclusive, passageiros foram vistos dormindo no chão e bancos dos aeroportos após o transtorno causado pelo avião.

Até a manhã de hoje, ao menos 190 voos haviam sido cancelados . Nesta tarde, de acordo com o site da Infraero , os voos estavam retomando as atividades gradualmente e poucos apareciam com status de ‘cancelado’.

Alguns aeroportos, no entanto, como o do Rio, ainda registram filas de passageiros para remarcar os voos que foram cancelados.

O Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), investiga as causas do acidente. O objetivo é prevenir que novas situações como essa ocorram.

O órgão informou que tentará finalizar as investigações o mais rápido possível, mas tudo depende da complexidade de cada ocorrência e da necessidade de descobrir outros fatores que possam ter contribuído para o incidente.

Acidente na pista principal

Após o pneu da aeronave estourar, a pista principal precisou ser interditada por volta das 13h30 de ontem . O jato só foi retirado do local por volta das 22h.

Por pouco, o transporte não caiu no barranco próximo à Avenida Washington Luís. A aeronave derrapou e saiu da pista, mas não chegou a cair. O avião transportava dois tripulantes, três passageiros e apresentava documentação regular.

Segundo a Infraero, não houve feridos.

