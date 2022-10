Vídeo: motorista de ônibus atropela moto após briga de trânsito em SP

Montagem iG / Imagens reprodução – 19.10.2022 Motorista de ônibus atropelou moto durante briga de trânsito

Um motorista de ônibus atropelou a moto de um entregador de aplicativos durante uma briga de trânsito em Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo , na tarde dessa quarta-feira (19).

A SPTrans informou que a concessionária responsável pelo coletivo vai desligar o funcionário após o episódio, já que a conduta dele está em “desacordo com os padrões de qualidade e segurança” exigidos, conforme comunicado emitido pela empresa.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o motoboy está perto do ônibus e, pelo vídeo, é possível ver os dois discutindo após o entregador se aproximar do vidro da janela do veículo.

Em certo momento, o motoboy chega a bater na lateral do ônibus e, após duas investidas contra o veículo, ele salta da moto quando percebe o condutor manobrando o coletivo na direção dele.

Não ficou claro o que motivou a briga entre os dois. A moto do entregador ficou danificada após o ocorrido.

Veja o vídeo:

O motorista dirigia um ônibus da linha 407N/10, que se deslocava para o Terminal Penha e tentava chegar a uma parada na Avenida Souza Ramos.

A SPTrans repudiou a situação e disse já ter tomado providências para identificar o condutor e demití-lo. A empresa afirmou que a atitude foi “inaceitável”.

“A Prefeitura de São Paulo , por meio da SPTrans, repudia veementemente qualquer tipo de violência. A SPTrans já acionou a concessionária responsável pelo ônibus para que identifique imediatamente o condutor e tome as medidas administrativas cabíveis”, informou a companhia por meio de nota.

“O tipo de conduta demonstrada no vídeo é inaceitável e em desacordo com os padrões de qualidade e segurança de operação exigidos pela gestora”, acrescentou. “A concessionária já informou que vai desligar o funcionário de seus quadros.”

“A ocorrência envolveu o coletivo de prefixo 48375, que operava pela linha 407N/10 Term. Cidade Tiradentes — Metrô Penha”, concluiu.

Fonte: IG Nacional