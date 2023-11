Brasileiros em Gaza são notificados sobre saída nesta quinta-feira

Forças de Defesa de Israel – 1.11.23 Israel divulga novas imagens das Forças de Defesa na Faixa de Gaza, durante incursões terrestres

A Força de Defesa de Israel (IDF) afirmou nesta quarta-feira (8) que matou Mohsen Abu Zina, chefe de armas e indústrias do Hamas. Segundo o Exército israelense, os militares continuam na Faixa de Gaza “para matar terroristas e a direcionar aeronaves para atacar infraestruturas terroristas”.

“Como parte da sua função, Mohsen Abu Zina serviu como um dos principais criadores de armas do Hamas e foi um especialista no desenvolvimento de armas estratégicas e foguetes utilizados pelos terroristas do Hamas”, disseram os militares em comunicado.

No último domingo (5), o porta-voz do IDF, Daniel Hagari, informou que os militares israelenses sitiaram a cidade de Gaza e dividiram o território em norte e sul.





Nesta quarta-feira, o número de mortos durante o conflito entre Israel e Hamas subiu para 11,2 mil . Somente em Gaza, os mortos somam 10.569. Em Israel, são 1.400 vítimas, segundo o balanço do Ministério da Saúde palestino.

Com o avanço dos ataques terrestres, o número de pessoas evacuando a parte norte de Gaza aumenta a cada dia. De acordo com estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), 1,5 milhão de palestinos já deixaram suas casas desde o início da guerra, o que representa cerca de 70% da população do enclav e.

Fonte: Internacional