Brasileiros ficam fora da 6ª lista de autorizados a deixar Gaza

Gov BR na Cisjordânia – 1.11.2023 Grupo de 32 brasileiros repatriados da Cisjordânia

Após a expectativa do governo de que os brasileiros que ainda estão em Gaza conseguissem autorização para deixar a região, o grupo ficou novamente fora da lista de nacionalidades liberadas para sair do território nesta quarta-feira (8), de acordo com a embaixada do Brasil na Palestina. A 6ª lista liberada hoje contempla seis países.

No total, 34 pessoas pediram ao governo brasileiro para retornarem ao Brasil em meio à guerra entre Israel e o Hamas no Oriente Médio. O grupo de cidadãos é composto por 24 brasileiros e 10 palestinos familiares próximos que esperam a autorização para deixar Gaza pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito.

Na nova lista liberada, 601 pessoas foram contempladas:

Ucrânia: 228 estrangeiros;

Filipinas: 107 estrangeiros;

Estados Unidos: 100 estrangeiros;

Alemanha: 75 estrangeiros;

Romênia: 51 estrangeiros;

Canadá: 40 estrangeiros.

Até o momento, cerca de 3.432 pessoas já conseguiram a liberação para deixar Gaza pela fronteira de Rafah:

Em meio a bombardeios, falta de energia elétrica, água e alimento, os brasileiros estavam esperançosos em conseguir a liberação para voltar ao Brasil na lista de hoje. O prazo também havia sido uma promessa do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que afirmou que os brasileiros retidos em Gaza seriam autorizados a partir no máximo nesta quarta.

Ontem, o Itamaraty afirmou ao iG que continuava negociando a saída do grupo de Gaza com as autoridades locais, mas que não havia qualquer confirmação oficial referente aos prazos.

No último dia 1º, Vieira também havia dito que confiava que “em breve [os brasileiros] serão contemplados com autorização para passagem por Rafah”.

“Os nomes foram informados desde 9 de outubro às chancelarias egípcia e israelense e às autoridades responsáveis na Faixa de Gaza”, escreveu o Ministério das Relações Exteriores em comunicado

Fonte: Internacional