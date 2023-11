Brasileiros seguem fora da lista de autorizados a saírem de Gaza

Divulgação: Itamaraty Brasileiros de Gaza

Os 24 brasileiros que aguardam liberação do governo de Israel para deixar a Faixa de Gaza para serem repatriados não foram autorizados a sair do enclave nesta sexta-feira (3), segundo a nova lista de relacionados para deixar a zona de guerra pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito.

A expectativa do Itamaraty era de que eles pudessem sair de Gaza antes do final de semana, o que não ocorreu. Além dos brasileiros, 10 palestinos aguardam liberação para dar início ao processo de imigração.

A terceira lista, divulgada nesta sexta, conta com 571 nomes de pessoas com cidadania nos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Indonésia, Alemanha e México.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou nesta quinta-feira (2) com o chanceler do Egito, Sameh Shoukry, para pedir a liberação do grupo de brasileiros que estão na Faixa de Gaza.

“O Ministro Mauro Vieira manteve há pouco novo contato telefônico com Sameh Shoukry, chanceler do Egito, no qual reiterou gestões pela liberação da passagem de Rafah para os brasileiros retidos em Gaza, para que possam entrar em território egípcio e ser imediatamente repatriados”, declarou o órgão em sua conta oficial no X (ex-Twitter).

Já o embaixador do Brasil no Egito, Paulino Franco de Carvalho Neto, afirmou que tudo depende de uma autorização das autoridades israelenses.

“Para o governo egípcio, segundo nos foi dito mais de uma vez, não há qualquer dificuldade para autorizar imediatamente a entrada dos brasileiros no Egito, no entendimento de que eles irão em seguida para o Brasil”, afirmou.

A Força Aérea Brasileira (FAB) mantém um avião no Cairo, capital do Egito, só aguardando a liberação para buscar o grupo. Mesmo assim, a liberação dos brasileiros segue sem previsão.

