Brasília: carros de bombeiros foram apedrejados em atos de vandalismo

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal informou, nesta terça-feira (13), que viaturas da corporação também foram atacadas por manifestantes bolsonaristas na noite de ontem, em Brasília.

Os bombeiros foram acionados para atender a uma ocorrência na frente da sede da Polícia Federal e tiveram o trabalho impedido por manifestantes que arremessaram pedras em direção às viaturas.

“A corporação ficou muito limitada em sua área de atuação, pois, em razão da violência da manifestação, o perigo as guarnições de bombeiros era real”, descreve nota divulgada pelos Bombeiros.

“Uma viatura tipo AR (auto rápido), caminhonete, do Supervisor do CBMDF, foi apedrejada e outra viatura de água (ABT) também foi alvo de lançamento de objetos”. A corporação destacou ainda que um veículo foi incendiado dentro de um posto de combustível.

Uma idosa de 67 anos ainda precisou ser atendida porque desmaiou em função da inalação de gás lacrimogêneo. O quadro dela foi estabilizado e ela foi enviada a um hospital da região.

