Brasília sedia festival de cinema e cultura indígena

Com um total de 45 filmes protagonizados por povos originários, o 1º Festival de Cinema e Cultura Indígena será realizado em Brasília até o próximo dia 11. As apresentações, marcadas sempre para 14h,16h e 20h, terão lugar no Cine Brasília, no centro da capital federal.

Dentre as produções, dez foram selecionadas para a premiação oficial. Os trabalhos, que contam a história de indígenas sob a perspectiva dos próprios indígenas, vão concorrer nas categorias Melhor Filme pelo júri especializado e Melhor Filme pelo júri popular, com prêmios de R$ 5 mil e R$ 3 mil.

Outra atração é a Mostra Paralela, com 20 produções, sendo três selecionadas para participar do laboratório de finalização de projetos audiovisuais do festival. Já a Mostra Convidados terá 15 filmes, incluindo trabalhos de cineastas que não fazem parte do universo indígena, mas que estão alinhados com a mostra.

A programação completa do festival pode ser conferida aqui.