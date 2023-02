Briga de passageiros dentro de avião faz voo atrasar em Salvador

Reprodução – 02.02.2023 Briga entre passageiros causa tumulto e faz voo da Gol atrasar 1 hora em Salvador

Uma briga entre passageiros antes da decolagem de um voo que saía de Salvador com destino a São Paulo viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (2). Veja o video:

Segundo a companhia aérea Gol, as cenas, que foram gravadas por outros tripulantes, aconteceram no voo G3 1656 e, logo após o ocorrido, as pessoas que protagonizaram o tumulto foram retiradas da aeronave.

Nas imagens, um grupo de mulheres aparece gritando e se agredindo verbalmente entre si. Segundo depois, elas começam a se agredir dando tapas e puxando o cabelo umas das outras.

Em meio ao tumulto, comissários de bordo do avião e outros passageiros tentavam conter a situação, no entanto, duas mulheres ainda continuam com a confusão. O motivo da briga não foi informado pela companhia aérea.

O voo atrasou cerca de uma hora por conta da confusão. O avião deveria ter saído da capital baiana às 13h45, mas a decolagem aconteceu apenas por volta das 15h.

Em nota, a Gol lamentou o ocorrido.

“A Companhia lamenta todo ato de violência e reforça que as ações realizadas pela equipe de tripulantes foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da GOL.”

