Brilho Artístico: Eduarda Rodrigues Conquista o Prêmio Pincel de Ouro no Rio de Janeiro

No último domingo, 10 de dezembro de 2023, o cenário artístico do Rio de Janeiro ganhou destaque com a premiação do talento inigualável de Eduarda Rodrigues. A artista, cujas pinceladas transcendem a tela, foi honrada com o prestigioso Prêmio Pincel de Ouro, consolidando seu lugar no panorama das artes plásticas brasileiras.

“O Prêmio Tesoura de Ouro foi criado em Campinas, São Paulo, em 1996 pelo cabeleireiro Carlos Simões, que tinha o sonho de premiar profissionais da beleza com um título que pudesse valorizar barbeiros, cabelereiros e profissionais de diversas categorias. Desde 2019, a premiação foi expandida de São Paulo para todo o Brasil, ampliando a premiação para profissionais de todo o País e Europa, um dos maiores prêmios que reconhece grandes profissionais da beleza!”, contou Eduarda Rodrigues com exclusividade.