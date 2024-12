Bruna Biancardi celebra Natal com Neymar, familiares e amigos: ‘Nosso Natal ‘

Nas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 52 milhões de seguidores, e neste natal, não foi diferente.

Nesta quarta-feira (25), a esposa de Zé Felipe publicou em sua conta no Instagram diversos cliques de seu Natal luxuoso em família. A famosa posou sorridente ao lado do marido e dos filhos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de três meses. Todos combinaram com looks na cor vermelha.

“Um pouco do nosso Natal. Coração cheio de gratidão por absolutamente tudo!! Celebramos a vida de Jesus com muito amor, felicidade, paz e alegria. Eu amo vocês galera!! Obrigada por terem feito parte das nossas vidas em 2024, em 2025 estamos juntos de novo, se Deus quiser. 2025 é nosso. Toda honra e glória a Deus”, escreveu ela na legenda da publicação.