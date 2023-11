Bruna Biancardi leva Mavie à praia e esbanja felicidade: ‘Com a mamaii’

A banda CTRL X lançou o segundo capítulo de sua envolvente trilogia musical. Após a romântica e cativante “MARYJANE”, que nos transportou para a fase inicial e apaixonada do amor, a banda agora mergulha nas complexidades de um coração ferido com “NÃO MEREÇO SEU PERDÃO”.

Nesta nova faixa autoral, a CTRL X mergulha nas profundezas do arrependimento, guiando-nos pelas emoções turbulentas de um personagem que enfrenta as consequências do fim de um relacionamento.

“NÃO MEREÇO SEU PERDÃO fala sobre o arrependimento e o sofrimento de um amor que acabou, dando sequência ao primeiro trabalho de nossa trilogia musical, MARYJANE, que trazia a fase cor de rosa do início de qualquer romance”, explicam os músicos.

Trechos como “Falei que não ia mais escrever pra você, Menti e tá aí a prova que ainda não esqueci” revelam a vulnerabilidade do personagem, enquanto o refrão poderoso expressa a autenticidade da dor: “Não mereço seu perdão, Eu não mereço, não mereço seu perdão”.

A produção da faixa foi mais uma colaboração entre Apu Tude e a própria CTRL X, que explorou uma fusão única de pop e trap, proporcionando aos ouvintes uma experiência sonora envolvente.

Venha escutar, mergulhar e acompanhar essa trilogia do amor.