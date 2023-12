Bruno de Luca anuncia pausa na carreira por tempo indeterminado: ‘Quero viajar!’

Um dos maiores nomes da história do MMA, o lutador Anderson Silva ganhou uma obra para retrata sua história. Exclusiva do canal de streaming Paramount+, a produção “Anderson Spider Silva” retrata a trajetória do atleta, que se tornou um dos mais importantes do mundo na modalidade.

Quem também estreia na série é o ator mirim Agyei Augusto, dando vida à Gabriel, um dos filhos do esportista. “Sempre quando assistia lutas gostava de ver o Anderson, antes mesmo de saber que estaria na série. O admirava tanto, que tinha até um boneco dele”, relembra Agyei, bastante animado com projeto, que estreou na plataforma de streaming em novembro.

Na narrativa criada por Marton Olympio, ele divide cena com nomes como William Nascimento e Seu Jorge. “Foi um prazer imenso atuar ao lado deles. O Seu Jorge sempre foi uma grande referência na arte para mim e, na série, ele interpreta meu avô e apesar de não gravarmos muitas cenas juntos, foi muito incrível viver isso com ele”, conta o ator.

Atualmente, Gabriel prova ter trilhado o caminho do pai e se tornou campeão em diversas competições de boxe. O fato de acompanhar a trajetória do jovem e dar vida a ele parece ter inspirado Agyei, que segue como um grande admirador do esporte. “Não precisei aprender lutar para fazer a série, fizemos somente algumas cenas que retratam brincadeiras entre pai e filho. Embora também nunca tenha praticado boxe ou MMA, eu já conhecia o esporte, sei como funciona e, agora, admiro ainda mais”, declara o artista.