Bueiro metálico substitui ponte de madeira no município de Campo Novo de Rondônia

Para aprimorar o acesso às oportunidades de emprego e capacitação profissional em todo o Estado, o Governo de Rondônia disponibiliza o serviço Geração Emprego, que encurta a distância entre empregadores e trabalhadores. Nesta semana, estão sendo ofertadas mais de 2.400 vagas de emprego em diversos setores em todo o Estado.

O serviço é uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec para fomento à empregabilidade, e com a inovação tecnológica, é possível acessar as vagas de emprego disponíveis sem sair de casa. Conforme a Coordenadoria de Trabalho, Emprego e Renda da Secretaria, o serviço pode ser acessado mediante uso do aplicativo “Geração Emprego para Trabalhadores”, disponível para iOS, Android e website.

Para efetuar o cadastro no site e conferir as oportunidades disponíveis, basta acessar: https://geracaoemprego.ro.gov.br/vagas-de-emprego?order_by=newest&application=geracaoemprego&page=1. O sistema conta com mais de 82 mil usuários cadastrados, sendo mais de 66 mil currículos cadastrados, e cerca de 3.500 mil empresas parceiras, proporcionando assim, oportunidades de emprego e realizando processos de recrutamento.

VAGAS DISPONÍVEIS

As vagas de emprego, disponíveis no site do Geração Emprego são:

• Motorista de carreta – Porto Velho;

• Balconista; auxiliar de padeiro; e auxiliar de confeitaria – Ji-Paraná;

• Auxiliar de limpeza; operador de caixa; auxiliar de estoque; e assistente administrativo – Nova Brasilândia d’Oeste;

• Auxiliar de produção e zelador – Cacoal; e

• Marmorista e vendedor externo – Vilhena.

Fonte: Governo RO