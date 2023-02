Bulgária: polícia encontra 18 migrantes mortos dentro de caminhão

Pixabay Autoridades búlgaras descartam que mortes foram causadas por acidente de trânsito





Os corpos de 18 migrantes foram encontrados nesta sexta-feira (17) dentro de um caminhão a cerca de 20 quilômetros de Sofia, anunciou o Ministério do Interior da Bulgária . A causa das mortes ainda é desconhecida, mas as autoridades descartaram um acidente na estrada.

O caminhão, abandonado pelo motorista perto da cidade de Lokorsko, nos arredores da capital, transportava madeira e mais de 40 migrantes afegãos irregulares, que estavam em um “esconderijo especial”.

Segundo as primeiras investigações do Ministério Público de Sofia, citadas pela imprensa búlgara, todos eles saíram da fronteira com a Turquia para serem transportados para a fronteira com a Sérvia.





O comunicado do governo informa ainda que o caminhão tem placas búlgaras e a polícia está procurando os traficantes de pessoas, que fugiram.

O ministro da Saúde, Assen Megidiev, disse que ao menos 14 migrantes que estavam no veículo foram hospitalizados e quatro deles estão em estado grave porque o esconderijo do caminhão não tinha oxigênio suficiente.

Nos últimos meses, a Bulgária enfrentou um fluxo sem precedentes de refugiados desde a crise migratória de 2015.

Fonte: IG Mundo