Busca pela construção da Ceasa é um dos compromissos do deputado Alan Queiroz

Na última reunião da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, realizada na última terça-feira (28), a presidente Cláudia de Jesus (PT) enfatizou a necessidade de maior transparência por parte do governo estadual de Rondônia na divulgação da lista de espera de pacientes aguardando procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Essa demanda, segundo a deputada, também é uma preocupação levantada pelos conselheiros de saúde, com o intuito de permitir que todos os cidadãos de Rondônia possam acompanhar o andamento de seus agendamentos na rede pública de saúde do estado.

A deputada estadual destacou a importância da transparência na organização da fila de espera, sugerindo que os cidadãos possam acessar informações sobre suas solicitações em aberto ao inserirem o número do cartão SUS. “Nossa preocupação está relacionada à transparência na ordenação da fila. A ideia é que os cidadãos possam inserir seu número de cartão SUS e obter informações sobre suas demandas pendentes”, afirmou.

Além disso, durante a reunião, a paciente da Policlínica Oswaldo Cruz (POC), Osvanilde de Miranda, que solicitou participar da comissão, denunciou mudanças nos programas de Pré-natal de alto risco, Geriatria e Obesidade, em funcionamento na POC. Essas mudanças têm causado dificuldades na remarcação de consultas para pacientes já inseridos nos programas. Segundo ela, “os retornos estão sendo alterados, com pacientes sendo redirecionados para novas regulamentações, além da demora no atendimento médico. Isso tem resultado em falta de transparência, levando muitos pacientes, especialmente aqueles do interior do estado, a desistirem”, denunciou.

O debate na comissão destaca a importância da transparência na gestão do SUS em Rondônia e a necessidade de melhorias no sistema para atender às demandas dos pacientes de forma acessível. Essas demandas serão apresentadas à Secretaria Estadual de Saúde (Sesau).

Texto: Cristiane Abreu I Assessoria parlamentar

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO