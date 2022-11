Buscas por avião da FAB desaparecido em SC continuam neste sábado

foto: Reprodução Twitter FAB Avião da FAB desapareceu próximo a Florianópolis

As buscas por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que desapareceu na região de Florianópolis (SC) continuam neste sábado (5). O desaparecimento aconteceu na tarde de sexta-feira (4).

A aeronave T-25 estava ocupada por dois militares não identificados, que faziam um voo de treinamento. O sinal foi perdido na região de Canelinha, na Grande Florianópolis.

Na manhã deste sábado, a FAB comunicou que continua as buscas com a aeronave SC-105 Amazonas e helicópteros H-36 Caracal e H-60 Black Hawk. Já o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina mantém as buscas por terra, focando em uma região de matas.

O prefeito de Canelinha, Diogo Maciel, informou que moradores viram sinal de fumaça e luzes na região. Bombeiros não descartam que os militares possam ter feito um pouso forçado.

