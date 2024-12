Buscas por fugitivos de presídio de segurança máxima mobilizam 500 policiais de 3 estados

O 1º Batalhão da Polícia Militar de Rondônia, conhecido como Batalhão Rondon, realizou uma solenidade na tarde de ontem, 6 de dezembro de 2024, em Porto Velho, para comemorar seus 42 anos de existência. A Polícia Militar passou a atuar no Estado de Rondônia em 2 de julho de 1976, inicialmente com uma estrutura provisória enquanto aguardava sua regulamentação. Foi criada a Companhia de Polícia Militar, sob o comando do 2º tenente PM Mário Jorge da Costa Sarkis, que foi o último comandante da Guarda Territorial. A 1ª Companhia PM, que ocupou as mesmas instalações na rua Major Amarantes, teve como primeiro comandante o 2º tenente PM Sérgio Henrique Zimmermann. Atualmente transformado em Batalhão, o comando está a cargo da tenente-coronel PM Haldenilza.

Em 19 de janeiro de 1983, foi ativado o 1º Batalhão da Polícia Militar, cujo primeiro comandante foi o capitão PM João Maria Sobral de Carvalho. A denominação histórica do batalhão foi instituída em 19 de fevereiro de 1993, sob o comando do coronel PM Roberto Franco da Silva, em homenagem ao Marechal Cândido Rondon. O Batalhão Rondon atualmente desenvolve diversas atividades de policiamento, incluindo apoio ao Tribunal de Justiça de Rondônia, à Escola da Magistratura, ao Centro de Apoio Logístico e ao Fórum Geral. Também atua com programas como o Patrulhamento Rural e a iniciativa Cidade Segura, prestando suporte a várias operações e realizando policiamento nas localidades do Baixo Madeira, especialmente em Calama e São Carlos.

O governador Marcos Rocha e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Régis Braguin,(foto) parabenizaram o 1º Batalhão de Polícia Militar de Rondônia, Batalhão Rondon, pelos seus 42 anos de dedicação e serviço à comunidade. Ambos destacaram a importância do batalhão na promoção da segurança e da ordem pública em nosso estado. O governador ressaltou o comprometimento dos policiais em enfrentar desafios diários, garantindo a proteção da população.

Já o coronel Braguin enfatizou os avanços alcançados ao longo dos anos, com inovações nas estratégias de policiamento e um trabalho incansável em prol do bem-estar da sociedade. Juntos, eles reafirmaram o apoio contínuo do governo às forças de segurança, reconhecendo que a união entre a administração pública e a Polícia Militar é essencial para construir um futuro mais seguro para todos os rondonienses. Parabéns ao 1º Batalhão por sua trajetória exemplar!

Para o tenente-coronel PM Amorim, adjunto de Comandante Regional de Policiamento I, que já foi comandante da Unidade, o trabalho desenvolvido pelos policiais são exemplo do bom atendimento a comunidade. Ontem, quando lá estive, nossos bravos guerreiros desenvolveram a contento o chamado da comunidade e, hoje, mantêm o mesmo padrão de excelência aos chamados da população.

A tenente-coronel PM Haldenilza destacou o compromisso e a abrangência que sua unidade mantém com o policiamento tanto na capital quanto nas áreas ribeirinhas. Ela apresentou dados sobre os atendimentos realizados pelo 1º Batalhão desde o início do ano até 6 de dezembro de 2024: foram registradas 23.811 ocorrências atendidas, com a recuperação ou localização de 206 veículos. O batalhão atendeu a 759 ocorrências de furto – um aumento de 101,84% em relação ao ano anterior – e a 528 ocorrências de roubo – um aumento de 59,09% no índice de furtos. Além disso, foram apreendidas 76 armas (+28,8% em relação a 2023) e confiscadas 391 munições.

Em reconhecimento às ações do Batalhão, receberam a Moeda o comandante-geral coronel PM Braguin e o Comandante Regional de Policiamento I adjunto, tenente-coronel PM Wilton Amorim.

Durante a solenidade, também foi entregue ao cabo PM Francinei Xavier da Silva um certificado pelo Destaque Operacional em reconhecimento ao apoio e dedicação ao longo de sua carreira como policial militar. Além disso, a Medalha Mérito Marechal Rondon foi concedida a vários policiais militares em reconhecimento ao seu trabalho exemplar.

Fonte: PM RO