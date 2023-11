C.Vale investe R$ 1 bilhão em nova esmagadora de soja

A cooperativa paranaense C Vale inaugurou uma nova indústria de esmagamento de soja no complexo agroindustrial de Palotina (600 km da capital, Curitiba).

De acordo com a cooperativa, a construção da esmagadora foi concluída em dois anos, tendo iniciado em novembro de 2021. Durante o pico da construção, cerca de 1.100 operários de 35 empresas estiveram envolvidos no projeto. A estrutura recebeu investimentos que ultrapassam R$ 1 bilhão e ocupa uma área de 12 hectares no parque industrial da cooperativa.

Segundo o presidente da cooperativa, Alfredo Lang, a ideia de uma esmagadora de soja foi o sonho inicial dos primeiros associados da cooperativa. “Eles desejavam uma pequena esmagadora naquela época. A indústria que estamos inaugurando agora é grande, com capacidade para processar 60 mil sacas por dia, sendo a terceira maior do Brasil e líder em termos de tecnologia”, afirmou.

Lang também compartilhou alguns números da cooperativa, destacando o significativo crescimento no número de associados, colaboradores e faturamento.

“Somos mais de 27 mil associados, contamos com uma equipe de mais de 13 mil colaboradores e faturamos mais de 22 bilhões de reais no ano passado. A eficiência de nossa gestão é o que nos permite realizar empreendimentos como esta esmagadora, que segue padrões elevados de qualidade e sustentabilidade”, enfatizou.

A inauguração da esmagadora de soja também marcou os 60 anos da C.Vale, comemorados em 7 de novembro.

Fonte: Pensar Agro