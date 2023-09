Cabreúva decreta luto de três dias após explosão em metalúrgica

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira (1º) Arthur Elias como novo técnico da Seleção Brasileira Feminina. No evento realizado no auditório da sede da entidade, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, apresentou também a ex-jogadora Rosana no cargo de técnica da Seleção Sub-20. Simone Jatobá, treinadora das seleções Sub-15 e 17, também participou da apresentação.

“Desejo sucesso aos novos integrantes das comissões técnicas das seleções femininas. Queremos o futebol brasileiro cada vez mais participativo, mais técnico e mais organizado dentro e fora de campo. Para isso, temos feito investimentos consideráveis com relação ao que se dava antes. Só em 2022 foram em torno de 130 milhões investidos em seleções e competições femininas. Em 2023, esse montante é, até agora, de 75 milhões”, disse Ednaldo Rodrigues.

Ao enaltecer a capacidade de Arthur, Rosana e Simone, o presidente da CBF reforçou o que considera uma das prioridades de sua gestão.

“Nosso objetivo é que o futebol feminino cresça linearmente, com a qualificação de gestão para essas mulheres, que não têm nenhum incentivo para fazer cursos, para obter licenças. É preciso atender aquelas mulheres que participaram de competições e que deixaram o futebol feminino e que procuram ser treinadoras e observadoras … fazer com que a CBF, junto com a CBF Academy, isente todas elas de qualquer taxa para que possam desenvolver suas qualidades nos cursos que oferecemos.”

Ednaldo aproveitou seu rápido discurso para agradecer alguns dirigentes que foram importantes no processo de remontagem das comissões técnicas da seleções femininas Principal e Sub-20.

“Quero agradecer ao presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, ao presidente do Bragantino, Marcos Chedid, e ao presidente da Federação Peruana de Futebol, Agustín Lozano, pelo entendimento e parceria durante esse processo de contratação de novos profissionais para a CBF.”

Ele ainda anunciou que vai trazer “as pioneiras” da Seleção Feminina para trabalhar como observadoras das seleções femininas principal e de base. “Elas vão acompanhar jogos por todo o Brasil, um país continental em que muitas atletas não têm oportunidade. Já em 2023 esperamos contar com elas para todas as categorias, foram elas que abriram os caminhos para que o futebol feminino chegasse aonde chegou.

Após a fala de Ednaldo Rodrigues, o técnico Arthur Elias falou sobre sua nova etapa profissional e disse que quer elevar a Seleção a um patamar de protagonismo no futebol mundial. O primeiro desafio vai ser a Olimpíada de Paris, em 2024.

“Tenho certeza de que poderemos em pouco tempo mudar a realidade do futebol feminino no Brasil. A minha missão é trazer resultado já a curto prazo, nos Jogos Olímpicos. A seleção brasileira precisa voltar a ser protagonista mundial, esse é o nosso objetivo”, afirmou Arthur Elias.

Quem é Arthur Elias?

Aos 42 anos, Arthur Elias é um dos nomes mais emblemáticos do futebol brasileiro. Sua paixão pela modalidade começou cedo, iniciando sua trajetória como treinador aos 24 anos. No ano de 2013, sob seu comando, o Centro Olímpico alcançou sua primeira conquista, marcando o início de uma série de triunfos em sua carreira.

Ao longo de sua passagem à frente do Corinthians, o treinador acumulou grandes títulos. Ele conquistou o Brasileirão Feminino em quatro ocasiões, nos anos de 2018, 2020, 2021 e 2022, estabelecendo-se como o treinador mais vitorioso da história da competição. Além disso, ele conquistou o bicampeonato da CONMEBOL Libertadores Feminina e também ergueu o troféu do Paulistão em quatro oportunidades.

“Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o Corinthians pelo seu aniversário (o clube completou 113 anos nesta sexta-feira) e sua torcida e agradecer ao presidente Duilio por todo o apoio, à Cris (Gambaré), nossa diretora, e a todas as jogadoras e profissionais que trabalharam comigo nessa árdua caminhada para eu chegar nesse momento me sentindo preparado para essa nova missão.”

O técnico disse que deixará o Corinthians logo após a Libertadores, que se encerra em 21 de outubro, na Colômbia.

Rosana Augusto

Rosana Augusto é um dos maiores nomes do futebol feminino. A ex-jogadora da Canarinho foi campeã dos Jogos Pan-Americanos de 2007 e alcançou o segundo lugar no campeonato mundial de 2007. Como treinadora, é a atual campeã do Brasileirão Feminino Binance A2 com o Red Bull Bragantino. “Estou muito feliz. O presidente Ednaldo confiou em mim. Fui atleta do Arthur, joguei com a Jatobá muitos anos. A Seleção Sub-20 é uma intermediária e eu serei o elo entre as duas seleções, a Principal e a Sub-17. É muito gratificante voltar à seleção depois de ter defendido esse escudo com tanto carinho. É uma honra poder agregar a essa nova geração e a essa nova comissão”, disse Rosana, medalhista de prata nos Jogos de Atenas (2004) e Pequim (2008) e ouro no Pan-Americano do Rio (2007).

Rosana Augusto é a nova treinadora da Seleção Feminina Sub-20; ela será a auxiliar de Arthur Elias na Seleção Feminina Principal

