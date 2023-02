Caças russos que sobrevoavam região do Alasca são interceptados

Divulgação/Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte Caças F-16 do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte





O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD) informou, nesta terça-feira (14), que interceptou quatro aeronaves militares russas que sobrevoavam uma região próxima ao Alasca. A operação foi realizada por dois caças do modelo F-16.

A corporação norte-americana destacou que o rastreamento, a identificação e a interceptação ocorreram no dia 13 de janeiro, e que os caças da Rússia não chegaram a entrar no espaço aéreo soberano americano ou canadense.

“Essa atuação russa na Zona de Identificação de Defesa Aérea do Alasca (ADIZ) ocorre regularmente e não é vista como uma ameaça, nem a atividade é vista como provocativa. O NORAD havia antecipado essa atividade russa e, como resultado de nosso planejamento, estava preparado para interceptá-la”, informou, em comunicado.





Além disso, foi prontamente dito que as aeronaves interceptadas pelo COmando norte-americano não têm qualquer tipo de relação com os ovnis abatidos pelos EUA desde a última semana.

“O NORAD também avalia que esta atividade de voo russa não está de forma alguma relacionada à recente operação do NORAD, uma operação do Comando do Norte dos EUA associada a objetos aerotransportados sobre a América do Norte durante as duas últimas semanas.”

Também foi explicado que, desde que a Rússia retomou suas atividades de aviação de longo alcance, em 2007, é registrada uma média anual de seis a sete interceptações de aeronaves militares russas no ADIZ.

“O NORAD emprega uma rede de defesa em camadas de satélites, radares terrestres, radar aerotransportado e aeronaves de vôo para rastrear e identificar aeronaves e informar as ações apropriadas. Continuamos prontos para empregar uma série de opções de resposta em defesa da América do Norte e da soberania do Ártico”, completou.

Fonte: IG Mundo