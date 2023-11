Cacau de Rondônia premiado com o primeiro lugar no Concurso Nacional, nas categorias Varietal e Mistura

Produtores de cacau de Rondônia obtiveram o título de melhor cacau do Brasil, com a conquista do primeiro lugar do 5º Concurso Nacional de Cacau Especial – Sustentabilidade e Qualidade, nas categorias Varietal e Mistura (Blend). O evento teve a cerimônia de premiação realizada em Ilhéus, na Bahia, na sexta-feira (24), e tem o objetivo de incentivar a melhoria da qualidade e da sustentabilidade na produção de cacau no Brasil.

Os resultados foram destacados pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizando as ações que o Governo do Estado tem realizado para alavancar o setor produtivo. “O Governo tem investido em concursos de qualidade, a exemplo do Concacau, bem como com distribuição de mudas de qualidade, assistência técnica, transporte e distribuição de calcário para melhoria dos solos visando impulsionar cada vez mais a produção. O Estado parabeniza os produtores pela conquista deste grandioso prêmio no Concurso Nacional de Qualidade do Cacau Especial do Brasil, o que fortalece o setor cacaueiro de Rondônia”, disse.

O produtor Deoclides Pires da Silva, do município de Jaru, teve pelo segundo ano consecutivo a amêndoa do cacau escolhida como a melhor do Brasil na categoria Varietal. A conquista demonstra o constante trabalho e dedicação do produtor em busca da excelência na qualidade do produto. O produtor superou os desafios associados à característica do produto, denominada CCN51, desenvolvendo métodos de cultivo e processamento que ressaltam o aroma e sabor únicos da variedade.

O produtor Robson Tomaz de Castro Calandrelli, do município de Nova União, também foi destaque no concurso com a conquista do primeiro lugar na categoria Mistura (Blend). Essa classificação reforça a habilidade do produtor em criar uma mistura de diferentes variedades de cacau que resultou em uma amêndoa de excelente qualidade.

“Essa conquista valoriza não apenas nós produtores, mas também a região de Rondônia como um importante polo na produção de cacau de alta qualidade, estou muito feliz com esse título”, disse Robson.

QUALIDADE

O concurso contou com a participação de produtores de outros estados, como Pará, Bahia e Espírito Santo. O produtor Deoclides Pires da Silva, enfatiza que o resultado demonstra a diversidade e potencial de produção de cacau no Estado, consolidando Rondônia como um grande produtor de qualidade reconhecida no país. “Esses resultados positivos mostram que estamos no caminho certo, a evolução da produção de cacau em nosso Estado e o compromisso que nos produtores temos em elevar a qualidade das amêndoas nos deixam mais comprometidos em melhorar cada vez mais”, comentou Deoclides.

O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo explicou que o Governo de Rondônia tem investido no setor e fortalecendo a qualidade do produto. “Com essas ações, o Estado tem demonstrado seu comprometimento em oferecer condições mais favoráveis para o setor agrícola. Estamos orgulhosos por mais essa conquista para Rondônia. Parabenizo a todos que chegaram à final deste concurso e em especial aos produtores Deoclides e Robson”, comentou.

Essas conquistas representam um importante avanço para os produtores de cacau de Jaru e Nova União, que se destacam no cenário nacional. Além disso, colocam Rondônia como um polo produtor de cacau especial, evidenciando o potencial da região para se tornar uma referência na produção de cacau de qualidade e sustentável.

Fonte: Governo RO