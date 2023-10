Cacauicultura de Rondônia avança com ações que refletem na produtividade e reconhecimento da qualidade

A cacauicultura de Rondônia passa por um processo de transformação, sobretudo pelo aumento da produtividade e reconhecimento da qualidade das amêndoas de Cacau produzidas. O Governo do Estado tem proporcionado assistência aos cacauicultores, que são atendidos com orientações técnicas por intermédio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater/RO.

A Autarquia, além de atender esse público com assistência, executa o Projeto Plante Mais, que distribui mudas de Café e Cacau. O responsável técnico pela cacauicultura no âmbito da Emater/RO, Fausto lima, disse que através do projeto, “foram entregues aos agricultores nos últimos anos, um volume de 100 mil mudas clones de Cacau, mais produtivos e resistentes ”. A tecnologia da clonagem permitiu o adensamento do plantio e aumento na produtividade.

Com a introdução dos clones selecionados triplicou a produção por planta, e com a participação dos produtores nos concursos estaduais e nacionais, houve um estimulo à melhoria da qualidade das amêndoas, a ponto de despontarem alguns produtores como referência de produção de Cacau em vários municípios, até ganhar um concurso nacional de qualidade de amêndoas. É o caso do agricultor Deoclides Pires da Silva, do município de Jaru, que embarca em novembro para a cidade de Paris na França, onde participa do concurso internacional de qualidade da amêndoa do Cacau.

Na sexta-feira, no município de Jaru, serão anunciados os vencedores do Concurso Estadual de Qualidade e Produtividade do Cacau, em solenidade que vai contar com a presença do secretario de Agricultura, Luiz Paulo; do presidente da Emater/RO, Luciano Brandão; produtores de cacau; representantes da indústria e entidades parceiras na realização do concurso. As expectativas pelo resultado são grandes entre os produtores e compradores de amêndoas.

Fonte: Governo RO