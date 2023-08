Cacoal ganhará 10 academias ao ar livre

O deputado estadual, Luís do Hospital, é o autor do Projeto de Lei que institui o Dia do Médico Veterinário, a âmbito estadual, e será celebrado no dia nove de setembro, anualmente, passando a integrar o calendário oficial do estado de Rondônia.

Segundo o deputado, que é graduado em medicina veterinária, o objetivo da celebração é reconhecer e valorizar o trabalho dos médicos veterinários, atuantes dentro do nosso estado, uma vez que desempenham papel fundamental na promoção da segurança alimentar, proteção à saúde animal, humana e ambiental, além de contribuírem com o desenvolvimento econômico do estado.

No dia do médico veterinário, serão realizadas ações para divulgação e conscientização do trabalho do profissional para o estado de Rondônia, com eventos, palestras, seminários e demais atividades que visem o fortalecimento do ofício.

“O trabalho do médico veterinário vai muito além dos serviços de atendimento aos animais nas clínicas e hospitais, atuam também em atividades ligadas à produção de alimentos de origem animal que chegam à mesa dos consumidores, tendo papel fundamental na agropecuária humana”, justificou o deputado Luís do Hospital.

Texto: Rick Silva / Assessoria parlamentar

Foto: Secom ALE/RO e Divulgação FreePik

Fonte: Assembleia Legislativa de RO